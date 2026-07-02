Los vecinos de Corralejo se suben al escenario para revivir la historia del pueblo en un espectáculo único

Las historias que durante décadas han pasado de generación en generación en Corralejo saldrán este verano de las casas para subir al escenario. El próximo 5 de julio, el Muellito Chico acogerá 'Memoria y Sal', un espectáculo teatral en el que serán los propios vecinos y vecinas quienes darán vida a los recuerdos, las tradiciones y la identidad marinera del pueblo.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de La Oliva dentro de la programación de las Fiestas del Carmen, propone un recorrido por la memoria colectiva de Corralejo a través de relatos inspirados en testimonios reales de quienes han vivido la evolución del municipio.

Un homenaje a las raíces marineras

Lejos de tratarse de una representación convencional, 'Memoria y Sal' pone el foco en las vivencias cotidianas de los habitantes del pueblo, profundamente ligadas al mar, la pesca y unas celebraciones que forman parte de la identidad local.

El montaje cuenta con la producción de Isidro Ramírez, mientras que el texto y la dirección escénica llevan la firma de Nacho Cabrera, responsable de dar forma teatral a los recuerdos compartidos por los vecinos.

El resultado será una propuesta en la que la emoción, la memoria y la cultura popular se unen para mostrar cómo ha cambiado Corralejo sin perder el vínculo con sus orígenes.

El escenario será el propio puerto

La representación comenzará a las 20:30 horas del 5 de julio en el Muellito Chico de Corralejo, un enclave que también forma parte de la historia del municipio y que servirá de escenario natural para esta producción comunitaria.

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La obra pretende convertirse en uno de los actos más emotivos de las Fiestas del Carmen, invitando tanto a residentes como a visitantes a redescubrir la historia del pueblo desde la voz de quienes la han vivido en primera persona.