Juan Jesús Rodríguez es reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura

Juan Jesús Rodríguez Marichal ha sido reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura hasta el año 2030, afrontando así un segundo mandato al frente de la entidad cameral de la isla tras recibir nuevamente la confianza del empresariado majorero.

La sesión constitutiva estuvo presidida por el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, en representación de la Administración autonómica, a la que corresponde la tutela administrativa de las cámaras de comercio canarias. Afonso autorizó la constitución oficial de los órganos de gobierno que dirigirán la actividad de la corporación durante los próximos cuatro años.

El pleno está integrado por 24 vocales: 16 elegidos mediante sufragio entre las empresas, cuatro representan a las organizaciones empresariales intersectoriales más representativas de la isla y otras cuatro corresponden a empresas incorporadas mediante la modalidad de aportación voluntaria. El Comité Ejecutivo, órgano encargado de la gestión y administración de la entidad, esta integrado por Juan Jesús Rodríguez Marichal en la presidencia; Yasmina Newport como vicepresidenta primera; Soledad Monzón como vicepresidenta segunda; Juan Tomás Figueroa en la vicepresidencia tercera, y Miguel Ángel Rodríguez en la tesorería. Completan el comité en calidad de suplentes José Tomás Armas en la tesorería e Ylenia Alonso como vocal.

Tras su elección, Rodríguez Marichal destacó el compromiso que supone seguir representando a una institución llamada a acompañar el crecimiento empresarial de la isla y a contribuir a la construcción de una economía más sólida, innovadora y diversificada.

«Asumo este segundo mandato con la misma ilusión con la que inicié el primero y con la experiencia que aportan estos años de trabajo compartido. Queremos seguir construyendo una Cámara cercana, útil y abierta, capaz de escuchar a las empresas, acompañar a quienes emprenden y estar presente allí donde se nos necesite», apuntó el presidente cameral.

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Entre las actuaciones que marcarán esta nueva etapa se encuentran la próxima apertura del Vivero de Empresas 4.0, actualmente en ejecución; la puesta en marcha de la nueva Antena Cameral de Pájara, cuya inauguración está prevista este mes de julio, así como el impulso de iniciativas dirigidas a reforzar la proyección exterior de Fuerteventura y estrechar sus vínculos económicos con África Occidental, entre ellas la celebración de Africagua Canarias 2027 en Senegal.