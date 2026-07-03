Las mujeres, protagonistas del proyecto ‘Voces de Sal y Mar’

La Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Kathaisa Rodríguez, en el marco de las fiestas del Carmen en Morro Jable organiza el proyecto Voces de Sal y Mar, una propuesta que finalizará con una representación abierta al público que tendrá lugar el próximo 14 de julio a las 20.00 horas en el escenario de las citadas fiestas populares.

La iniciativa, que busca poner en valor el papel fundamental desempeñado por las mujeres en la historia y la identidad de Pájara, combina creación artística, memoria colectiva y participación ciudadana a través de un espacio donde las participantes podrán compartir experiencias, relatos y recuerdos vinculados al entorno marino y a la vida del municipio.

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El proyecto contempla la realización de talleres creativos y sesiones guiadas, donde las participantes trabajarán junto a profesionales en la construcción de una representación basada en historias y vivencias relacionadas con el mar. Además, se llevará a cabo un trabajo audiovisual y documental que incluirá testimonios, entrevistas y material fotográfico vinculado a las protagonistas.