Las mujeres, protagonistas del proyecto ‘Voces de Sal y Mar’
La iniciativa municipal combina talleres creativos, testimonios y material audiovisual para reivindicar su legado en el municipio de Pájara
La Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Kathaisa Rodríguez, en el marco de las fiestas del Carmen en Morro Jable organiza el proyecto Voces de Sal y Mar, una propuesta que finalizará con una representación abierta al público que tendrá lugar el próximo 14 de julio a las 20.00 horas en el escenario de las citadas fiestas populares.
La iniciativa, que busca poner en valor el papel fundamental desempeñado por las mujeres en la historia y la identidad de Pájara, combina creación artística, memoria colectiva y participación ciudadana a través de un espacio donde las participantes podrán compartir experiencias, relatos y recuerdos vinculados al entorno marino y a la vida del municipio.
El proyecto contempla la realización de talleres creativos y sesiones guiadas, donde las participantes trabajarán junto a profesionales en la construcción de una representación basada en historias y vivencias relacionadas con el mar. Además, se llevará a cabo un trabajo audiovisual y documental que incluirá testimonios, entrevistas y material fotográfico vinculado a las protagonistas.
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