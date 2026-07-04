Un cumpleaños más humano para los pacientes del Hospital de Fuerteventura

Cumplir años en un hospital puede ser una experiencia difícil, pero el Hospital General de Fuerteventura ha puesto en marcha una iniciativa para hacer ese día un poco más cercano y humano a los pacientes ingresados.

Desde esta semana, las personas hospitalizadas que celebran su cumpleaños reciben una tarjeta de felicitación junto a la bandeja del desayuno. El gesto busca acompañar emocionalmente a quienes pasan una fecha especial lejos de casa y de su entorno habitual.

La iniciativa consiste en entregar una felicitación personalizada a los pacientes ingresados el mismo día de su cumpleaños.

La tarjeta llega junto a la comida del desayuno, un momento cotidiano dentro de la rutina hospitalaria que el centro transforma así en un pequeño gesto de cercanía.

Un gesto para aliviar la estancia hospitalaria

La acción ha sido impulsada por la Unidad de Calidad, en colaboración con el Servicio de Cocina y Dietética y la Unidad Funcional de Historia Clínica Electrónica.

El objetivo es hacer más llevadera una fecha significativa para los pacientes que permanecen ingresados y reforzar el componente humano de la asistencia sanitaria.

Humanizar también es cuidar

El proyecto forma parte de las acciones de humanización que desarrolla el Hospital General de Fuerteventura dentro de la Estrategia de Humanización del Servicio Canario de la Salud.

La iniciativa recuerda que el bienestar emocional también forma parte del cuidado. En un entorno sanitario, un detalle sencillo puede ayudar a que el paciente se sienta acompañado, reconocido y menos solo durante su estancia.

Pequeños detalles con impacto emocional

Con esta medida, el hospital incorpora un gesto simbólico a la atención diaria de los pacientes ingresados.

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La felicitación no cambia el motivo de la hospitalización, pero sí puede mejorar la forma en que una persona vive un día importante mientras permanece en el centro.