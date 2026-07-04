La Policía canaria toma El Castillo

La Policía Canaria ha comenzado a patrullar por las calles de la localidad turística de El Castillo, en el municipio de Antigua, ante la inseguridad que se ha establecido en la zona y que había provocado numerosas quejas por parte no sólo de los vecinos y turistas sino de los empresarios ante los numerosos robos y el trapicheo de droga en calles y espacios públicos. El alcalde Juan Cabrera había solicitado al Gobierno de Canarias la presencia de los agentes autonómicos con el objetivo frenar una situación que se había generado preocupante.

La Policía Canaria desplazó dos equipos de diez agentes bajo la supervisión de un Subinspector, incluido el grupo de guías caninos con sus perros pastores belgas, que inspeccionaron zonas públicas, patrullaron por los puntos más conflictivos y durante estas labores de seguridad ciudadana procedieron a la identificación de varias personas.

El regidor de Antigua, Juan Cabrera, dio la bienvenida a los efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, quien desplazó al municipio a efectivos del Grupo de Respuesta Operativa, especializado en orden público y seguridad ciudadana. En esta primera actuación también estuvo presente el concejal de Seguridad y Emergencias David Alberto.

Agentes autonómicos y locales con el alcalde Cabrera y el edil Alberto. / La Provincia

Cabrera detalla que el dispositivo ha llegado por primera vez y de forma histórica a Caleta de Fuste para colaborar con la Policía Local y Guardia Civil, «ante la sensación de falta de seguridad en la localidad turística».

Esta acción policial «fue agradecida por vecinos, turistas y empresarios en el primer día de patrulla, en coordinación con el Subinspector jefe de la Policía Local de Antigua, Domingo Fránquiz», señaló el edil Alberto.

«Estamos muy contentos con la respuesta inmediata de la Policía Canaria y agradecemos su disposición y eficacia para combatir la delincuencia en Caleta de Fuste y en todo el municipio. Un dispositivo muy eficaz, con los agentes patrullando a pie por las calles principales. Un acontecimiento histórico que hemos conseguido en nuestros primeros días en el Gobierno de Antigua», apuntó el alcalde Juan Cabrera, quien anunció que «el dispositivo consistirá en turnos rotativos de los tres cuerpos policiales, con «una mayor presencia de la Policía Local durante el verano en El Castillo que espera una alta ocupación turística».

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El regidor concluye que «en la primera semana de gobierno se ha logrado un avance importante en seguridad, nunca visto antes, gracias a la estrecha colaboración con el Gobierno canario y Cabildo insular».