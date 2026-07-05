Música con sabor a salitre en el Fuerteventura en Música

El Cotillo volvió a convertirse el fin de semana en un punto de encuentro entre culturas, generaciones y estilos musicales con la celebración de la vigésima edición del Fuerteventura en Música (FEM). Unas 11.000 personas disfrutaron de la segunda y última jornada del festival, que puso el broche a un aniversario muy especial manteniendo intacta la esencia con la que nació hace dos décadas.

El festival abrió la tarde con el proyecto local Arife, que reivindicó las raíces musicales del Archipiélago y su unión con el continente africano, en un espectáculo precioso con instrumentos muy originales y grandes invitados en el escenario.

Seguidamente fue el turno de Queralt Lahoz con su fuerza escénica, que dio paso a la energía festiva de Kumbia Boruka, quienes hicieron bailar al público con su fusión de ritmos latinos y sonidos contemporáneos.

El gran protagonista de la noche fue Antonio Carmona, uno de los artistas más esperados de esta edición, que conquistó a los asistentes con un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

Antonio Carmona durante su actuación en la playa de La Concha. / CARLOS DE SAÁ

El cierre del festival llegó de la mano de Pongo, que convirtió la playa de La Concha en una auténtica fiesta con su propuesta de afro-fusión, mientras Woodhands puso ritmo a los cambios de escenario y al final de la noche.

Con esta edición, el Fuerteventura en Música volvió a demostrar por qué es uno de los festivales más singulares de Canarias. Un festival gratuito, abierto e inclusivo que, desde hace veinte años, combina una programación de primer nivel con una firme apuesta por la multiculturalidad, el talento canario, la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural que lo acoge.

Ritmos de día

El FEM de Día, organizado junto a Cotillo Joven, volvió a llenar el pueblo de El Cotillo con una programación que incluyó diversos talleres y la música de grandes artistas como Papaya Subtropical, Naby Zana Band o Hey Chabón, que animaron el Muellito durante toda la jornada.

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Uno de los momentos más esperados fue la actuación de Chocolate Sexy, que puso el broche final a una jornada memorable de la programación diurna.