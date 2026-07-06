Muere una mujer tras ser rescatada del mar en Fuerteventura
La afectada fue sacada del agua en parada cardiorrespiratoria en la playa Nido de las Águilas, en Puerto del Rosario
Una mujer ha fallecido este lunes tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa Nido de las Águilas, en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.
La alerta llegó al CECOES 112 a las 16:45 horas del 6 de julio de 2026, después de que se comunicara que una persona se encontraba flotando boca abajo en el agua. La mujer fue sacada del mar por otro bañista antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Según la información del 112 Canarias, un bañista logró sacar del mar a la afectada tras verla flotando boca abajo en la playa Nido de las Águilas.
A su llegada, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas de Puerto del Rosario y efectivos de Bomberos comprobaron que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria e iniciaron maniobras de reanimación.
Los sanitarios no pudieron salvarle la vida
El Servicio de Urgencias Canario desplazó al lugar dos ambulancias de soporte vital básico. También acudieron un médico y un enfermero del Centro de Salud de Puerto del Rosario.
El personal sanitario continuó con maniobras de reanimación básicas y avanzadas, pero no lograron revertir la parada. Finalmente, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que no había sido identificada en el momento de emitirse la nota.
En el operativo intervinieron el SUC, Atención Primaria, Bomberos de Puerto del Rosario, el Servicio de Salvamento en Playas, Policía Local y Policía Nacional.
Los agentes colaboraron con el resto de recursos desplazados y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.
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