Tuineje utiliza la escalera del cementerio para fiestas populares

La última ocurrencia del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje podría formar parte del Libro Guiness. Ha decidido usar la escalera del cementerio de Gran Tarajal, utilizada habitualmente para subir los féretros a los nichos superiores o bien usada por los familiares de los difuntos para colocar a sus seres queridos flores u otro tipo de homenaje, para ubicarla durante once días en la avenida de Las Playitas, fechas en que la citada localidad celebraba sus fiestas populares en honor a San Pedro. Ayer, trabajadores municipales devolvieron la escalera a su sitio original: el cementerio sureño.

El citado Consistorio decidió el pasado 26 de junio trasladar desde el mencionado camposanto hasta la localidad de Las Playitas, la polémica escalerilla para facilitar el acceso a la playa. Sin embargo, los operarios municipales se vieron obligados a colocar dos palets de madera para tratar que la citada infraestructura metálica estuviera nivelada, algo difícil por los embates del mar. Esta situación supuso un problema de inseguridad para las personas que la utilizaron.

La denuncia fue activada por la exconcejala municipal y actual presidenta de Nuevas Canarias (NC) en Tuineje, Pilar Rodríguez, quien a través de las redes sociales alertó de la ausencia de la escalera del cementerio de Gran Tarajal tras recibir varias quejas de vecinos.

« Esta escalera es el acceso a la playa de Las Playitas que ha instalado el Ayuntamiento de Tuineje, con motivo de las fiestas de San Pedro. Supuestamente es la escalera del cementerio «, denunció Pilar Rodríguez.

En opinión de la presidenta local de NC «este artilugio no reúne los requisitos de seguridad que corresponde», al tiempo que se pregunta si ha sido instalada bajo supervisión técnica.

Ocurrencia

Pilar Rodríguez, exconsejera del Cabildo de Fuerteventura y durante varias legislaturas concejala de Tuineje, se pregunta si la iniciativa de colocar la escalera de los féretros « es una ocurrencia más del responsable o responsables que han autorizado su traslado a la playa de Las Playitas, para acceder desde la avenida, sin ningún tipo de seguridad «.

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Rodríguez reconoce que vecinos y visitantes le alertaron de la situación rocambolesca de la escalera del cementerio. Por ello, instó al Ayuntamiento no solo a garanticen las medidas de seguridad en la playa, sino también a devolver la escalera a su sitio. Esto no es una cuestión de gracieta, sino un tema muy serio».