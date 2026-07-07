El Centro de Salud de Corralejo II se terminará el mes de mayo de 2028

Las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Corralejo II Dunas, que se iniciaron el pasado mes de junio y cuentan con un plazo de ejecución de 23 meses. Según las previsiones que maneja la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias su terminación está prevista para mayo de 2028.

La consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, informó ayer en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias que las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Corralejo II Dunas, en el municipio de La Oliva, que se iniciaron el pasado mes de junio y cuentan con un plazo de ejecución de 23 meses.

La Zona Básica de Salud (ZBS) de La Oliva cuenta con 27.450 tarjetas sanitarias individuales, de las que 13.964 corresponden a hombres y 13.486 a mujeres, que son atendidos en el Centro de Salud de Corralejo y los consultorios locales de La Oliva, Lajares y El Cotillo.

El proyecto fue adjudicado por un importe total de 9,9 millones de euros, en una actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 de Canarias.

Monzón explicó que el nuevo centro responde a la necesidad de reforzar la atención sanitaria en la Zona Básica de Salud de La Oliva, debido al crecimiento poblacional registrado en los últimos años en el municipio. Asimismo, destacó que el centro actual, tras diversas ampliaciones y reformas, había alcanzado su límite de crecimiento.

La licitación del proyecto fue aprobada en diciembre de 2025 mediante procedimiento abierto, y la adjudicación definitiva se resolvió el pasado 1 de abril. Un mes después, el 5 de mayo, se formalizó el contrato correspondiente.

El edificio contará con una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta para facilitar la accesibilidad.

Infraestructura esencial

El diputado nacionalista, Mario Cabrera, intervino ayer en el pleno del Parlamento de Canarias para preguntar por la hoja de ruta prevista para la puesta en marcha del citado Centro de Salud. «Se trata de una infraestructura esencial para garantizar una atención sanitaria adecuada ante el importante crecimiento poblacional que ha experimentado la isla en las últimas décadas».

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Cabrera reparó en que las infraestructuras y los servicios esenciales no han crecido al mismo ritmo que la población en la isla, y valoró que «durante esta legislatura se haya trabajado por adaptar el mapa sanitario de Fuerteventura para dar respuesta y cubrir la demanda actual. Este trabajo se ha realizado con visión de futuro, como impulsando infraestructuras como el CAE de La Lajita».