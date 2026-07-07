Muere un hombre tras sufrir un ahogamiento en Fuerteventura

Un hombre falleció este martes, 7 de julio, tras sufrir un ahogamiento en el mar en Playa Blanca, en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El afectado, que permanecía sin identificar en el momento de editar la nota, fue trasladado hasta la orilla en una embarcación tipo zódiac.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 15:37 horas. La alerta comunicaba que un hombre con signos de ahogamiento necesitaba asistencia sanitaria urgente en la orilla de la playa.

Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta la zona se desplazaron una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos del SUC le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, pero no lograron revertir la situación y confirmaron su fallecimiento.

En el operativo también participaron el Servicio de Salvamento en Playas de Puerto del Rosario, Bomberos de Puerto del Rosario, Policía Local y Policía Nacional.

El personal de Salvamento, los bomberos y la Policía Local colaboraron en el dispositivo desplegado en Playa Blanca para facilitar la asistencia sanitaria y asegurar la zona durante la intervención.

La Policía Nacional custodia el cuerpo

La Policía Nacional se hizo cargo de la custodia del cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial. Los agentes también realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad del hombre ni sobre cómo se produjo el ahogamiento.