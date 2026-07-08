Las celebraciones por Marruecos en el Mundial derivan en una investigación en Corralejo

La Policía Local de La Oliva investiga presuntas conducciones temerarias registradas en Corralejo durante las celebraciones por la victoria de la selección de Marruecos. Las imágenes difundidas en redes sociales pusieron el foco en varias maniobras realizadas por distintos vehículos en calles del municipio, lo que llevó a los agentes a abrir diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La investigación ya ha derivado en la toma de declaración, en calidad de investigados, de varios conductores implicados. Estas personas han sido citadas para comparecer ante la autoridad judicial, mientras continúan las pesquisas para identificar a otros posibles participantes.

Los vídeos en redes activaron la investigación

Las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Local detectaron durante las celebraciones varias conductas que podían ser constitutivas de infracciones administrativas e incluso de ilícitos penales.

La amplia difusión de vídeos en redes sociales, en los que se observaban presuntas maniobras de conducción temeraria por diferentes calles de Corralejo, aceleró el inicio de la investigación policial.

Desde ese momento, los agentes comenzaron a recopilar información para determinar qué vehículos participaron, quiénes iban al volante y si las maniobras pudieron poner en riesgo la vida o la integridad física de otras personas.

Varios conductores, citados ante la autoridad judicial

Como resultado de las gestiones realizadas hasta ahora, la Policía Local de La Oliva ha tomado declaración a varios conductores en calidad de investigados.

Además, se han formulado denuncias por conducción temeraria y otras denuncias por presuntas infracciones administrativas detectadas durante el transcurso de la investigación.

Estas actuaciones se suman a las diligencias penales ya instruidas y remitidas a la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta. Los agentes siguen analizando imágenes obtenidas de redes sociales, del sistema municipal de videovigilancia y de los lectores OCR.