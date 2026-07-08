Corralejo rescata el legado de la pesca tradicional de La Oliva

Corralejo volverá a mirar a su pasado marinero el sábado 19 de julio con el coloquio El legado de la pesca tradicional en La Oliva, una cita gratuita que se celebrará a las 17:30 horas en el Muelle Chico. La actividad forma parte del ciclo cultural Encuentros con el Patrimonio, impulsado por el Servicio de Patrimonio Cultural.

El encuentro busca recuperar y poner en valor la memoria del patrimonio pesquero de Fuerteventura, con especial atención al municipio de La Oliva. La propuesta invita a escuchar, compartir y reconocer los conocimientos de los hombres y mujeres del mar, cuyas formas de vida han marcado durante generaciones la identidad del norte majorero.

Un coloquio en un lugar ligado a la historia marinera

El Muelle Chico de Corralejo será el escenario de este encuentro dedicado a la pesca tradicional. La elección del espacio refuerza el sentido de la actividad, al celebrarse en un entorno estrechamente vinculado a la vida costera y a la memoria marítima del municipio.

El coloquio ofrecerá una mirada al legado pesquero de La Oliva a través del diálogo y la puesta en común de saberes. El objetivo es acercar al público una parte de la historia local que no siempre queda recogida en documentos, pero que permanece viva en los recuerdos, las prácticas y las experiencias transmitidas de generación en generación.

Los hombres y mujeres del mar, protagonistas

La actividad dará protagonismo a quienes han formado parte de la cultura marinera de Fuerteventura. Sus conocimientos, sus rutinas, sus formas de trabajo y su relación con el mar componen un patrimonio inmaterial de gran valor para la isla.

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No se trata solo de hablar de pesca como actividad económica. El coloquio también permitirá abordar la vida cotidiana ligada al mar, las costumbres de las familias pesqueras y la importancia de conservar una memoria colectiva que forma parte del legado cultural majorero.