Fuerteventura Film Commission busca talentos en animación

La quinta edición del curso de Animación Avanzada impulsado por Fuerteventura Film Commission ha comenzado en la Escuela Maxocrearte de la capital. La formación, organizada por la Asociación Sociocultural Omotenashi, se desarrollará de forma presencial hasta el próximo mes de diciembre.

Con una duración de seis meses, el curso está dirigido a personas con experiencia previa en animación que deseen ampliar sus conocimientos y mejorar sus oportunidades de incorporación al sector audiovisual, una industria en constante crecimiento y con cada vez mayor presencia en Fuerteventura.