Un torneo de golf para ayudar a los enfermos de cáncer en Fuerteventura
El evento solidario cuenta con Canaragua como patrocinador principal y la recaudación irá para la Asociación contra el Cáncer
Fuerteventura sigue mostrando su solidaridad con los enfermos oncológicos. El próximo sábado, la localidad de Las Playitas acogerá un torneo de golf para recaudar fondos destinadoa a la Asociación contra el Cáncer. El evento fue presentado ayer en el Cabildo majorero donde la empresa Canaragua se convierte en el patrocinador principal de la iniciativa.
La totalidad de la recaudación obtenida se destinará a la citada Asociación contra el Cáncer en la isla, permitiendo financiar los servicios gratuitos que presta a pacientes oncológicos y familiares, entre ellos atención psicológica, apoyo social y acompañamiento durante todas las fases de la enfermedad. Además, la Asociación mantiene un firme compromiso con la investigación oncológica e impulsa proyectos orientados a aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
El torneo cuenta con Canaragua como patrocinador principal y con la colaboración de Playitas Sports Resort, Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Tuineje y numerosas entidades públicas y privadas que hacen posible una nueva edición de esta cita solidaria, ya consolidada como uno de los eventos benéficos de referencia en la isla.
La iniciativa deportiva se disputará bajo la modalidad Four Ball Best Ball y contará con tres categorías por pareja. La inscripción tiene un coste de 70 euros por persona y permanecerá abierta hasta mañana viernes
La presidenta de la Junta Insular de la Asociación Española Contra el Cáncer, Isabel Laucirica, destacó que «este torneo vuelve a convertirse en una oportunidad para recaudar fondos que nos permiten seguir ofreciendo atención psicológica, social y acompañamiento gratuito a pacientes oncológicos y sus familias, además de seguir apoyando la investigación contra el cáncer».
Por su parte, el consejero insular de Bienestar Social, Víctor Alonso señaló que «desde el Cabildo seguiremos respaldando iniciativas que unen solidaridad y compromiso social, contribuyendo a que entidades como la Asociación Contra el Cáncer continúen desarrollando una labor esencial para muchas familias de la isla».
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