No es un tributo: los verdaderos The Jacksons llegan a Fuerteventura en pleno fenómeno mundial de ‘Michael’

No son imitadores. No es una banda tributo. Son The Jacksons. La aclaración se ha convertido casi en parte del anuncio, porque la magnitud del nombre provoca dudas entre parte del público: el 22 de julio de 2026, Jackie y Marlon Jackson subirán al escenario de La Carpa 2026, en Pájara, Fuerteventura, como miembros reales de una de las familias más influyentes de la historia de la música popular. La fecha figura además en la agenda oficial del grupo, que incluye la parada en “Pájara, Fuerteventura (La Carpa 2026)” dentro de su gira internacional. Es un logro de DN7 Music en colaboración con las instituciones de la isla.

Una cita histórica para la provincia de Las Palmas

El concierto supone mucho más que una actuación nostálgica. Según el mensaje oficial difundido por el propio grupo, será la primera vez que The Jacksons actúen en la provincia de Las Palmas y solo la segunda aparición de la formación en Canarias, tras su recordado concierto en Tenerife en 2018. La Voz Canaria también recoge que la cita del 22 de julio marcará su debut en la provincia y su regreso al Archipiélago más de siete años después de aquella actuación en Santa Cruz de Tenerife.

El hito coloca a Fuerteventura en una dimensión poco habitual dentro del circuito de grandes leyendas internacionales. Que La Carpa 2026 consiga incorporar a The Jacksons a su programación no solo refuerza el cartel del festival, sino que proyecta la isla como destino capaz de atraer nombres reconocibles a escala mundial. La propia organización ha definido La Carpa como un evento que combina música, cultura y vida social en la playa de Sotavento, con 17 días consecutivos de conciertos, sesiones de DJ y actividades junto al mar, del 16 de julio al 1 de agosto.

Los auténticos hermanos Jackson

La insistencia en que se trata de los verdaderos The Jacksons no es menor. En una época marcada por homenajes, espectáculos retrospectivos y bandas tributo, la presencia de Jackie y Marlon cambia por completo la dimensión del concierto. Hablamos de dos miembros originales de la saga que nació como The Jackson 5, el grupo que lanzó al mundo canciones como I Want You Back, ABC o I’ll Be There, y que después continuó su camino como The Jacksons. El Rock & Roll Hall of Fame recuerda que el grupo fue clave no solo para el nacimiento de la carrera de Michael Jackson, sino también por el enorme impacto de su propio sonido dentro del soul y el pop.

Por eso, la noche de Fuerteventura no se presenta como una recreación del legado Jackson, sino como una conexión directa con él. Jackie y Marlon no interpretan la historia desde fuera: forman parte de ella. Su presencia permite al público escuchar esos clásicos desde la voz, la memoria y la autoridad emocional de quienes vivieron aquella revolución desde el escenario.

El efecto ‘Michael’ dispara el interés

La llegada de The Jacksons a Fuerteventura coincide además con un momento especialmente potente para el imaginario de la familia Jackson. La película Michael, centrada en la vida de Michael Jackson y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. Según The Numbers, el filme acumula más de 991 millones de dólares de taquilla mundial, con estreno en Estados Unidos el 24 de abril de 2026 y una recaudación internacional superior a los 620 millones.

Ese éxito masivo ha devuelto al primer plano la historia familiar, el repertorio y la mitología cultural de los Jackson. El público que ha llenado salas de cine durante estos meses se encuentra ahora con la posibilidad de vivir parte de ese legado en directo, en una isla canaria y bajo el formato de festival de verano. La coincidencia no puede ser más favorable para La Carpa: el nombre Jackson vuelve a estar en conversación global justo cuando Fuerteventura anuncia una de las fechas más singulares de su calendario musical.

La Carpa crece como festival de referencia

La Carpa 2026 quiere consolidarse como mucho más que una sucesión de conciertos. La web oficial del festival destaca una programación amplia, con referentes nacionales e internacionales y talento canario, y con estilos que van del pop y el rock a la música urbana, el reguetón, el dancehall, la electrónica, el remember y la música latina. Entre los nombres destacados aparecen The Jacksons, Ñengo Flow, Omega, Huey Dunbar, Lion Fiah, Wade, Héctor Couto, Aaron Sevilla, Miguel Bastida o Chris Di Perri.

En ese contexto, la actuación de The Jacksons funciona como gran golpe de efecto. La Carpa no solo suma una leyenda a su cartel: construye un relato de verano, música e impacto cultural en torno a Fuerteventura. Para Pájara, la cita supone dinamización turística, visibilidad exterior y una imagen de isla conectada con los grandes circuitos del entretenimiento.

Una noche bajo las estrellas

“Los Jacksons se dirigen a Fuerteventura”, anuncia el mensaje oficial del grupo. La frase resume la fuerza simbólica del momento. Más de siete años después de su última visita a Canarias, Jackie y Marlon regresan al Archipiélago para celebrar una música que ha acompañado a varias generaciones y que, en 2026, vuelve a sonar con fuerza en cines, redes y escenarios.

El 22 de julio, La Carpa 2026 no acogerá un homenaje. Acogerá a los auténticos The Jacksons. Y eso convierte la fecha en una de las grandes noticias musicales del verano en Canarias.