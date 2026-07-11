La Cámara acusa a la Autoridad Portuaria de falsear las inversiones

La Cámara de Comercio de Fuerteventura acusa a la Autoridad Portuaria de Las Palmas de falsear y de falta de transparencia en las inversiones recogidas en el Plan de Empresa 2027 al considerar que en el citado documento, una parte del volumen de inversión previsto para la Isla corresponde a actuaciones que figuraban ya en ejercicios anteriores y que, «a día de hoy no se han materializado, lo que supone que las partidas para la isla en el plan están falseadas».

Entre ellas, se encuentran los 2 millones de euros destinados al acondicionamiento de las instalaciones para hacer posible la futura conexión marítima entre Puerto del Rosario y Tarfaya, «una actuación estratégica para la diversificación económica de Fuerteventura cuya consignación presupuestaria se ha incorporado en distintos ejercicios sin que la obra haya llegado a ejecutarse».

Asimismo, fuentes de la Cámara majorera, afirman que tras analizar el citado plan, señalan que «se observa que una parte significativa del volumen de inversión anunciado corresponde a actuaciones que ya figuraban en anteriores ediciones y vuelve «a contemplar la ampliación del muelle comercial en 250 metros, una infraestructura clave para incrementar la capacidad operativa del puerto y reforzar su competitividad, pero que ya formaba parte de la planificación de años anteriores».

La Cámara majorera considera imprescindible diferenciar con claridad las actuaciones que se incorporan por primera vez de aquellas que permanecen en la programación por no haberse ejecutado. Solo así será posible conocer con exactitud cuál es la inversión nueva que recibe realmente Fuerteventura en el ejercicio 2027.

En este sentido, la institución destaca que la conexión eléctrica del Puerto de Puerto del Rosario constituye la principal novedad inversora incorporada al Plan de Empresa 2027, una actuación que contribuirá a la modernización de las instalaciones portuarias, a la mejora de su eficiencia energética y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, señaló que «la planificación es importante, pero el verdadero indicador del compromiso con una isla es la ejecución efectiva de las inversiones. Fuerteventura necesita obras terminadas, no actuaciones que se repitan año tras año en los Planes de Empresa sin llegar a ejecutarse».

La institución empresarial considera que los futuros Planes de Empresa deberían incorporar un apartado específico que identifique de forma clara las inversiones de nueva creación, las actuaciones reprogramadas de ejercicios anteriores y el grado de ejecución de los compromisos ya adquiridos.

La Cámara de Comercio majorera anuncia además que está elaborando un informe comparativo de los sucesivos Planes de Empresa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas con el fin de analizar la evolución de las inversiones previstas para Puerto del Rosario, así como «su grado de ejecución y los plazos de materialización de los proyectos estratégicos para la Isla».

Rodríguez Marichal concluye que «la transparencia en la planificación y el cumplimiento efectivo de los compromisos constituyen la mejor garantía para generar confianza entre las instituciones, el tejido empresarial y la ciudadanía. Fuerteventura necesita conocer con claridad qué inversiones son realmente nuevas, cuáles permanecen pendientes de ejecución y en qué plazos se van a materializar. Solo desde esa información rigurosa será posible evaluar el verdadero compromiso inversor con la isla y avanzar en el desarrollo de unas infraestructuras portuarias acordes con sus necesidades presentes y futuras».

Silencio político

Tras la denuncia de la Cámara de Comercio sobre las inversiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la Isla, desde distintos ámbitos empresariales, consultados por este periódico, se pone de manifiesto el silencio político, «en el Consejo de la Autoridad Portuaria son miembros, la presidenta del Cabildo, Lola García, y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y no le hemos oído hasta ahora un pronunciamiento sobre los proyectos que no se ejecutan y están en el Plan de Empresa 2027».