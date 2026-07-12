Maite Asensio Elvira, investigadora marina: «Canarias tiene 78 especies de tiburones y rayas registradas»

¿Qué despertó tu interés por la biología marina y, en particular, por los tiburones y las rayas?

Desde pequeña siempre sentí una gran conexión con el mar. Crecí fascinada por la vida marina viendo documentales y leyendo libros sobre el mar para entender cómo funcionaban los ecosistemas. Con el tiempo descubrí que los tiburones y las rayas son algunos de los animales más incomprendidos del planeta. Cuanto más aprendía sobre ellos, más me sorprendía su importancia ecológica, su vulnerabilidad y la necesidad urgente de su conservación.

¿Cómo ha sido tu recorrido profesional hasta convertirte en especialista en estos animales?

Soy licenciada en Ciencias del Mar con un máster en Oceanografía y he desarrollado mi carrera en diferentes ámbitos relacionados con la conservación y la gestión del medio marino. He trabajado en seguimiento ambiental, investigación y educación ambiental, colaborando con administraciones, universidades y entidades científicas. Además, fundé la asociación Latitud Azul con el objetivo de impulsar proyectos de conservación marina. En los dos últimos años he centrado gran parte de mi trabajo en el estudio y la protección de tiburones y rayas en Canarias, combinando investigación científica con divulgación y participación ciudadana.

¿Qué especies de tiburones y rayas podemos encontrar habitualmente en Canarias y especialmente en Fuerteventura?

Canarias alberga una gran diversidad de elasmobranquios, con alrededor de 78 especies de tiburones y rayas registradas. En Fuerteventura es relativamente frecuente observar especies como mantelina, chucho amarillo, chucho negro y angelote en fondos tanto arenosos como rocosos. También pueden encontrarse distintas especies de tiburones, muchos de los cuales viven alejados de la costa y pasan completamente desapercibidos para las personas. Esta riqueza convierte al archipiélago en un lugar importante para este grupo de animales, además de ser lugar de paso para especies migratorias.

¿Qué hace que las aguas canarias sean importantes para estas especies?

Las Islas Canarias se encuentran en un punto estratégico del Atlántico y presentan una gran variedad de hábitats: fondos arenosos, sebadales, montes submarinos, arrecifes rocosos y aguas profundas. Esta diversidad proporciona zonas de alimentación, reproducción y refugio para numerosas especies. Además, algunas áreas costeras funcionan como auténticos viveros naturales donde los ejemplares juveniles encuentran protección durante sus primeras etapas de vida.

¿Hay especies especialmente vulnerables o en peligro en el Archipiélago?

Sí. Muchas especies se encuentran amenazadas tanto a nivel regional como mundial. Un ejemplo muy conocido es el angelote, catalogado en peligro crítico de extinción. También hay varias rayas, como el ratón o el obispo, que presentan poblaciones muy reducidas. Muchas de estas especies tienen un crecimiento lento y pocas crías, por lo que les resulta muy difícil recuperarse cuando sus poblaciones disminuyen.

¿Qué papel desempeñan los tiburones y las rayas en el equilibrio del ecosistema marino?

Son piezas fundamentales para mantener ecosistemas marinos saludables. Actúan como reguladores naturales de las poblaciones de otras especies, contribuyen al equilibrio de las cadenas tróficas y ayudan a mantener la biodiversidad. Cuando desaparecen, pueden producirse desequilibrios que afectan al funcionamiento de todo el ecosistema.

¿Qué tecnologías utilizan para seguir sus movimientos o conocer su comportamiento?

Hoy contamos con herramientas muy diversas. Una de las más utilizadas es la telemetría, mediante la colocación de emisores acústicos o satelitales que permiten conocer sus movimientos, las zonas que utilizan, sus rutas migratorias o incluso la profundidad a la que nadan. Los receptores instalados en el fondo marino registran el paso de los animales marcados y nos ayudan a comprender cómo utilizan el hábitat a lo largo del tiempo. Utilizamos fotoidentificación para reconocer individuos por sus patrones naturales, BRUVS o sistemas de vídeo submarino remoto con cebo, drones para realizar observaciones desde el aire, hidrófonos para registrar sonidos submarinos y análisis genéticos para conocer la conectividad entre poblaciones. La combinación de todas estas tecnologías nos proporciona una visión mucho más completa de su ecología y resulta fundamental para identificar áreas de reproducción, alimentación o cría, información imprescindible para diseñar medidas de conservación eficaces.

¿Cuál ha sido el hallazgo que más te ha sorprendido en tus investigaciones?

Lo que me sigue llamando la atención es que zonas con una intensa actividad humana, como la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, pueden ser hábitats de enorme importancia para algunas especies de rayas. Gracias al seguimiento científico hemos demostrado que utilizan estas áreas de forma habitual, lo que ha contribuido a su reconocimiento internacional como Área Importante para Tiburones y Rayas (ISRA). Esto demuestra que la conservación también puede integrarse en espacios muy frecuentados por las personas.

¿Cuáles son las principales amenazas para los tiburones y las rayas en Canarias?

Las principales amenazas para los tiburones y las rayas en Canarias son la captura accidental en diferentes pesquerías, la degradación de los hábitats costeros, la contaminación, el aumento de la presión humana y, en algunos casos, la pesca dirigida. A escala global, una de las prácticas más crueles ha sido el aleteo, que consiste en cortar las aletas a los tiburones para abastecer, principalmente, el mercado asiático, devolviendo en muchos casos el animal al mar aún con vida, donde muere lentamente al no poder nadar. España desempeña un papel relevante en este mercado y es el principal exportador de aletas de tiburón a nivel mundial.

¿Qué medidas de conservación consideras prioritarias?

Lo primero es generar conocimiento científico para saber dónde están las poblaciones más importantes y cuáles son sus necesidades. También es fundamental proteger los hábitats esenciales, mejorar la gestión pesquera para reducir las capturas accidentales y reforzar la educación ambiental. La conservación solo funciona cuando administraciones, comunidad científica, pescadores, empresas y ciudadanía trabajan juntos.

¿Qué impacto tiene el cambio climático sobre estas especies?

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El aumento de la temperatura del mar y los cambios en las corrientes pueden modificar la distribución de muchas especies, alterar sus patrones reproductivos y afectar a la disponibilidad de alimento. Además, el deterioro de hábitats como los sebadales puede reducir las zonas donde muchas rayas y tiburones encuentran refugio o se reproducen.