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AM denuncia que eliminar la línea de Cádiz con Fuerteventura aumenta los precios

Los nacionalistas consideran que el coste de mercancías entre la ruta de Gran Canaria con Fuerteventura se ha incrementado en un 78 por ciento

AM denuncia que eliminar la línea de Cádiz con Fuerteventura aumenta los precios

AM denuncia que eliminar la línea de Cádiz con Fuerteventura aumenta los precios / LP/DLP

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M.R.P.

Puerto del Rosario

Asamblea Majorera ha denunciado la ausencia de respuesta por parte del Estado respecto a la línea marítima Cádiz–Puerto del Rosario. Además, desde la Ejecutiva insular los nacionalistas denuncian el incremento de precios que ha experimentado recientemente la conexión interinsular entre la isla de Gran Canaria y Fuerteventura.

«Todo ello supone un nuevo golpe a la conectividad de Fuerteventura, tanto con el resto del archipiélago como con la Península, agravando la doble e incluso triple insularidad que padecen la isla y sus habitantes», apuntan.

Los nacionalistas consideran que la eliminación de la conexión marítima entre Cádiz y Puerto del Rosario incrementa la dependencia de Fuerteventura con el resto de islas. En la actualidad, la única alternativa para la importación de mercancías de la Península es hacerlo a través de Lanzarote o Gran Canaria.

Además, desde AM explican que el coste del transporte de mercancías en la ruta entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario se ha incrementado un 78 %. El coste de este mismo trayecto con un vehículo de carga, que antes era de 46,28 euros, ahora alcanza los 82,40 euros. En cambio, este mismo trayecto entre Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife mantiene un precio similar, situado en torno a los 98 euros.

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Con el objetivo de buscar una solución, tanto el alcalde capitalino, David de Vera, como la propia presidenta insular, Lola García, han denunciado la finalización del contrato de obligación de servicio público adjudicado a la naviera Armas Trasmediterránea, cuya vigencia finalizó el pasado 30 de junio de 2026.

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