Las fiestas de Casillas arrancan con un recuerdo a Pablo de León

La localidad de Casillas del Ángel dio comienzo sus fiestas populares con un pregón a cargo de la vecina y ganadera Ana de León con la Iglesia de Santa Ana de telón de fondo y en el que se rememoraba con multitud de anécdotas y semblanzas la infancia, la juventud y madurez y también los lugares comunes en los que su hermano, el conocido empresario Pablo de León, que vivió en el pueblo, creció y se construyo una personalidad y un carácter que todavía hoy, 8 años después de su fallecimiento es recordada por muchos.

A modo de carta la pregonera quiso dar el protagonismo a su hermano, recordándole, honrando su memoria y celebrando la vida, los logros y el legado del mismo. Ante una ermita abarrotada de vecinos y amigos, y con su madre también presente, Ana habló de la familia que formó Pablo, de los muchos amigos que le extrañan y de los trabajadores que llevaron y aún hoy llevan su nombre pegado al alma y a sus camiones por las carreteras de Fuerteventura.

Pablo fallecía un mes de abril del año 2018 sin darle tiempo a narrarle su propia vida a sus hijos ni al pueblo que le vio nacer y crecer, menos aún a sus nietos ni a esa gran familia de amigos que dejo formada, por eso su familia ha querido rendirle este homenaje compartido en las fiestas de su pueblo y ante amigos y familiares para que la siembra de un hombre único siga dando sus frutos.

Un 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, del año 1965 nacía el primogénito de la familia de León Mesa, después vendrían cinco hermanas: Margarita, Blancanieves, Ana, María Luisa y Lucía.

Se casó con “Anita”, el amor de Ana Mosegues con quien tendría tres hijos: Cristina, Pablo y Alberto. En 1997 montó Pablo su empresa, su gran sueño comenzaba a hacerse realidad: Transportes Pablo de León.

Los comienzos fueron muy duros pero se crecía ante las dificultades, superando todos los obstáculos de un mundo empresarial difícil. Le hizo más fuerte, formó un buen equipo a su alrededor: Auxi, Antonio Vera, Mari Carmen o Gonzalo y tantos otros que estuvieron en las duras y en las maduras, destacó la pregonera.

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«Su mentalidad y capacidad multifacética le llevó a emprender una granja agrícola y ganadera en 2009, con ovejas, cabras y vacas, el queso de tres leches “El Rincón de Casillas”, y plantando olivos para hacer aceite. «Fueron buenos años, rodeado de familia y amigos, siempre con una sonrisa y dispuesta al dialogo», afirmó Ana.