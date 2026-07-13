El oasis de María Patiño (54 años) en Fuerteventura: una villa frente al mar en uno de los rincones más bonitos de Corralejo

El mar puede convertirse en el refugio perfecto para quienes llevan una vida demasiado ajetreada. Un lugar donde el bullicio desaparece y la tranquilidad reina. Fuerteventura se ha consolidado desde hace años como uno de los destinos preferidos de numerosos rostros conocidos para desconectar del ritmo frenético del trabajo.

Entre ellos se encuentra María Patiño, quien ha encontrado en Corralejo un rincón perfecto para evadirse de su vida mediática. El norte majorero alberga su espectacular villa situada junto al mar, en una de las zonas más exclusivas del municipio, un entorno donde la naturaleza, las playas y el paisaje volcánico convierten cada estancia en una experiencia única.

¿Por qué María Patiño eligió Corralejo para desconectar?

La vivienda de María Patiño, al igual que el propio municipio norteño, disfruta de una ubicación privilegiada en primera línea de costa. La propiedad cuenta con varias habitaciones, amplias terrazas, piscina privada y zonas exteriores pensadas para disfrutar del clima de Fuerteventura durante prácticamente todo el año. Desde ellas es posible contemplar el océano Atlántico mientras cae el sol, uno de los grandes atractivos de esta parte de la isla.

Tal es su vínculo con Corralejo que fue precisamente allí donde, el 15 de agosto de 2019, celebró su boda con su pareja, Ricardo Rodríguez. Las playas casi vírgenes y los parajes naturales ofrecen una sensación de desconexión total, ideal para una presentadora que vive permanentemente expuesta al foco mediático.

La relación de María con el pueblo pesquero viene de muchos años atrás. Desde sus primeros veranos en la isla ya tenía claro que quería comprar una vivienda en Corralejo. Con el paso del tiempo, Fuerteventura se ha convertido en parte de su historia personal y, como ella misma ha reconocido en distintas ocasiones, en esa tierra a la que siempre le gusta regresar.

Además de convertirse en su lugar de descanso cuando visita Canarias, la segunda residencia de la presentadora también ha estado disponible en determinadas ocasiones para alquiler vacacional, permitiendo a otros viajeros disfrutar del mismo entorno que ha conquistado a la comunicadora.

El tesoro del norte de Fuerteventura

Corralejo está considerado como uno de los destinos más atractivos de la isla majorera. La combinación de playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes volcánicos convierte a este antiguo pueblo pesquero en uno de los grandes tesoros del archipiélago.

A pocos minutos se encuentran las famosas Grandes Playas de Corralejo, un extenso arenal protegido que se funde con el espectacular paisaje del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

Grandes Playas de Corralejo / La Provincia

Las inmensas montañas de arena, modeladas por el viento y con el océano como telón de fondo, forman uno de los paisajes más fotografiados de Canarias. La tranquilidad del entorno permite además practicar deportes acuáticos como el surf, el kitesurf o el esnórquel, convirtiendo la zona en un auténtico paraíso para los amantes del mar.

Un oasis frente a la isla de Lobos

Otro de los grandes atractivos de Corralejo es su cercanía con la isla de Lobos, un pequeño islote protegido al que se puede acceder en barco en apenas unos minutos. Sus senderos, pequeñas calas de aguas transparentes y su riqueza natural convierten la visita en una de las excursiones imprescindibles para quienes recorren el norte de Fuerteventura.

Isla de Lobos. / LP/DLP

Desde el propio paseo marítimo de Corralejo también pueden contemplarse la isla de Lobos y el perfil volcánico de Lanzarote, ofreciendo unas vistas difíciles de encontrar en otros puntos del archipiélago. Aunque cada verano recibe miles de visitantes, Corralejo conserva esa combinación de ambiente marinero, naturaleza y calma que sigue atrayendo a quienes buscan descansar lejos de las grandes ciudades.

Precisamente esa mezcla de privacidad, mar y paisajes únicos explica que María Patiño haya convertido este rincón de Fuerteventura en uno de sus lugares favoritos para desconectar. Un enclave donde el verdadero lujo no está solo en la villa frente al océano, sino en la posibilidad de disfrutar del silencio, la brisa marina y algunos de los paisajes más espectaculares de Canarias.