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Registran un terremoto de magnitud 3,2 al noroeste de Fuerteventura

El Instituto Geográfico Nacional registra un movimiento sísmico con epicentro en el Atlántico y a 15 kilómetros de profundidad

Terremoto en el Atlántico al noroeste de Fuerteventura en la madrugada del 13 de julio de 2026

Terremoto en el Atlántico al noroeste de Fuerteventura en la madrugada del 13 de julio de 2026 / IGN

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 ocurrido esta madrugada al noroeste de la isla canaria de Fuerteventura.

El seísmo ha tenido lugar a las 01:55 horas a una profundidad de 15 kilómetros, con epicentro en el Atlántico.

Este terremoto ha sido sentido, según precisa el IGN en un comunicado.

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El mismo ente informó el 30 de junio de otro seísmo ocurrido también de madrugada, en esa ocasión con magnitud 3,9 y a 16 kilómetros de profundidad entre Gran Canaria y Fuerteventura, igualmente con epicentro en el Atlántico.

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