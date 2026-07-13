Registran un terremoto de magnitud 3,2 al noroeste de Fuerteventura
El Instituto Geográfico Nacional registra un movimiento sísmico con epicentro en el Atlántico y a 15 kilómetros de profundidad
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Las Palmas de Gran Canaria
El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 ocurrido esta madrugada al noroeste de la isla canaria de Fuerteventura.
El seísmo ha tenido lugar a las 01:55 horas a una profundidad de 15 kilómetros, con epicentro en el Atlántico.
Este terremoto ha sido sentido, según precisa el IGN en un comunicado.
El mismo ente informó el 30 de junio de otro seísmo ocurrido también de madrugada, en esa ocasión con magnitud 3,9 y a 16 kilómetros de profundidad entre Gran Canaria y Fuerteventura, igualmente con epicentro en el Atlántico.
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