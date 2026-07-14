Una avería en la red insular de agua afecta a cinco municipios

Una avería en la red insular de abastecimiento del Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) afectó a cinco municipios de los seis que tiene la isla majorera, con el suministro de agua desde el pasado domingo.

El CAAF informó en sus redes sociales que la rotura afectaría los días del domingo y lunes, dos jornadas con altas temperaturas. El desperfecto detectado en las tuberías de transporte desde el depósito de La Calderetilla hasta el de Tiscamanita podría haber afectado a miles de abonados.

El propio Consorcio anunció que las zonas que podrían verse afectadas eran «Antigua, Ampuyenta, Almácigo, Llanos Pelados, Triquivijate, Valles de Ortega, Las Pocetas, Casillas de Morales, Agua de Bueyes, Los Alares, todo el municipio de Betancuria, municipio de Pájara y municipio de Tuineje, excepto Gran Tarajal». Por tanto, el corte en el suministro hídrico afecto a los municipios de Puerto del Rosario, Antigua, Tuineje, Pájara y Betancuria. Solo se salvó el municipio norteño de La Oliva y los hoteles que disponen de sus propias desalinizadoras.

El CAAF es una entidad consorciada donde el Cabildo dispone del 60% de las acciones frente al 40% de los distintos ayuntamientos.

Los trabajadores del Consorcio llevan desde el pasado domingo trabajando para reparar la avería y «restablecer el servicio con la mayor rapidez posible». Sin embargo, ayer todavía quedaban muchas localidades sin suministro de agua.

Inversiones

El agua ha sido históricamente uno de los grandes problemas de la Isla y una de las prioridades y de los retos del Cabildo de Fuerteventura. La declaración de emergencia hídrica posibilitó que el Cabildo majorero apostara por buscar una solución a los problemas hídricos que sufría la Isla.

Una inversión de 60 millones de euros logró mejoró la situación tanto en la producción pasando de 34.000 metros cúbicos a los 50.000 actuales y de almacenar 60.000 metros cúbicos a 90.000.

Asimismo, también se han realizado mejoras en las plantas de Gran Tarajal, Corralejo y Puerto del Rosario, al margen de otros proyectos.