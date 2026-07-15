El Consorcio arregla la avería pero el agua tardará en llenar los depósitos

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) procedió a la reparación de la avería que se detectó el pasado domingo por una rotura en la red de transporte de agua desde el depósito de La Calderetilla hasta Tiscamanita, lo que provocó que los abonados de cinco de los seis municipios de la isla sufrieran cortes en el suministro. Se especula que más de 25.000 abonados padecieron los efectos de la mencionada rotura. Tras el arreglo de la avería el suministro ha llegado a algunas localidades, pero a otros pueblos puede tardar algunos días.

A pesar que la avería fue detectada el domingo no sería hasta el lunes en horas del mediodía cuando los operarios del Consorcio culminaron los trabajos de reparación, que consistieron en sustituir el tramo de tubería de 400 milímetros de diámetro, que es la medida de la red de transporte hacia el Sur, con varias bridas hasta culminar la unión de los dos extremos.

El propio Consorcio anunció en sus redes sociales que las zonas afectadas eran Antigua, Ampuyenta, Almácigo, Llanos Pelados, Triquivijate, Valles de Ortega, Las Pocetas, Casillas de Morales, Agua de Bueyes, Los Alares, todo el municipio de Betancuria, municipio de Pájara y municipio de Tuineje, excepto Gran Tarajal. Tras conocerse la identidad de los pueblos afectados, se pudo determinar que, el corte en el suministro hídrico afectaba a los municipios de Puerto del Puerto del Rosario, Antigua, Tuineje, Betancuria, Pájara, no así al de La Oliva.

Tras el arreglo de la avería se comenzó a cargar los ramales hacia los diferentes depósitos diseminados por la geografía insular. Desde el de Tiscamanita, que a su vez suministra a los espacios de almacenamiento de varias zonas del Sur, como Cardón, Teseguerague o Guerimi, así como el de Antigua que si no logra el nivel correcto no se puede bombear agua hacia el municipio de Betancuria. «Teniendo en cuenta que el caudal de bombeo desde Antigua al municipio histórico es de 30 metros cúbicos por hora, el agua le llegará a los vecinos en unos días», señaló a este periódico una fuente experta en asuntos de transporte hídrico.

Tras la reparación de la avería se comenzó a cargar los ramales hacia los diferentes puntos de almacenaje

Entre las causas que se barajan para determinar las causas de la rotura de la tubería principal se baraja que soporta presiones hidráulicas muy elevadas para impulsar el agua entre depósitos reguladores. Además, «resulta extraño que la tubería averiada forma parte de una red de 400 mm de diámetro y fabricada en PVC Orientado, que tienen una mayor flexibilidad y resistencia.», apuntó una fuente consultada.

Mejoras

A pesar de esta nueva incidencia, la gestión del suministro insular de agua ha mejorado en la última etapa tras haber padecido los majoreros muchos años sufriendo cortes continuos lo que provocó la declaración de emergencia hídrica. Gracias a las inversiones realizadas desde el Cabildo majorero, en especial a la sustitución de la red de distribución, construcción de depósitos y mejoras de las plantas de desalación, entre otras actuaciones, se ha mejorado de forma considerable, a excepción de esta último episodio.

VOX Fuerteventura ha denunciado la situación que padece la isla «debido a los constantes cortes en el suministro de agua potable, una problemática que afecta diariamente a familias, comercios, empresas y al conjunto de los municipios de Fuerteventura, señalan desde el partido de la ultraderecha.».