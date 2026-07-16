El Gobierno aprueba la declaración ambiental del Plan General

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pájara está más cerca de hacerse realidad. El actual planeamiento urbanístico del municipio sureño parte de una situación especial en cuanto que el vigente Plan General entra en vigor en el año 2007, 18 años después de su aprobación provisional en 1989, sin estar adaptado a ninguna legislación sobrevenida ni al plan insular aprobado con posterioridad a esta fecha, ni tampoco habiendo sido sometido al preceptivo trámite de evaluación ambiental estratégica, lo que justifica la revisión. El nuevo documento territorial apuesta por un modelo sostenible que protege el 89% del territorio municipal.

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno a la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del citado PGOU. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA), en su última sesión, ha aprobado el documento y culmina así el procedimiento previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La sesión de la comisión estuvo presidida por la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y contó con la asistencia, en calidad de invitado, del concejal de Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Pájara, Alexis Alonso.

La aprobación de la mencionada declaración constituye un paso decisivo en la tramitación del nuevo planeamiento municipal. A partir de este momento, corresponde al Ayuntamiento de Pájara integrar las determinaciones, condiciones y medidas ambientales establecidas en la DAE dentro del documento sustantivo del plan, con carácter previo a su aprobación definitiva.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, destacó que «la aprobación de esta Declaración Ambiental Estratégica supone un avance muy importante para Pájara y demuestra que es posible compatibilizar el desarrollo territorial con las máximas garantías ambientales». Asimismo, señaló que «este acuerdo acerca al municipio a la aprobación definitiva de un instrumento de planificación esencial para ordenar su crecimiento con criterios de sostenibilidad y seguridad jurídica».

Este acuerdo representa un hito histórico para el municipio, al tratarse de uno de los primeros planes generales de Canarias cuya tramitación se ha desarrollado íntegramente conforme al procedimiento establecido por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

La evaluación ambiental garantiza que los aspectos ambientales se incorporen desde las primeras fases de la planificación.