El Cabildo de Fuerteventura invierte 16 millones en tres años en mejorar las carreteras

El Cabildo de Fuerteventura continúa avanzando en la mejora de la red viaria insular con actuaciones que, entre 2023 y 2026, habrán permitido rehabilitar cerca de 90 kilómetros de carreteras mediante una inversión aproximada de 16 millones de euros.

Las intervenciones, desarrolladas tanto a través de contratos específicos de obras como de los contratos de conservación integral de carreteras, han permitido actuar sobre cerca del 20 % de la red viaria insular, mejorando las condiciones de circulación y reforzando la seguridad de las personas usuarias.

Durante este periodo se han ejecutado actuaciones de rehabilitación del firme en diferentes carreteras de los municipios de Pájara, Tuineje, Antigua, Puerto del Rosario, La Oliva y Betancuria, incluyendo algunos de los principales corredores de la isla, como la FV-2, que une a Puerto del Rosario con Morro Jable, así como numerosas vías de la red secundaria.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destaca que «mejorar las carreteras de la Isla es una prioridad porque supone mejorar directamente la calidad de vida de quienes viven en la isla». Además, añadió que «seguimos trabajando para responder a las necesidades reales de una isla que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, impulsando unas infraestructuras modernas, seguras y acordes a esa realidad».

Por su parte, el consejero insular de Carreteras, Blas Acosta, señaló que «este esfuerzo inversor está permitiendo renovar de forma progresiva la red insular, actuando tanto en los principales ejes de comunicación como en carreteras de ámbito local que resultan fundamentales para la movilidad diaria de la ciudadanía».

Nuevos recursos

En mayo de 2024, el Cabildo majorero privatizó el servicio de mantenimiento y con servación de los 441.2 kilómetros de la red viaria insular, con el objetivo de complementar los recursos del servicio de carreteras de la institución.

El contrato de servicio es de tres años con la posibilidad de prórroga de dos años, por importe de 7.557.020.2 euros. La UTE Cororasa-Tecopsa se encarga de la zona centro norte con un presupuesto de 3.570.115,59 euros; y la UTE OPC-Asfaltomeros para la zona centro-sur por un total de 3.986.904,61 euros.

Estos contratos aportan medios humanos, maquinaria y materiales para abordar las tareas relacionadas con la vialidad, mantenimiento y conservación de los elementos funcionales de las vías.