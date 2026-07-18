La alianza Por Fuerteventura se rompe a los cuatro meses de crearse

La alianza Por Fuerteventura, formada por los partidos Fuerteventura Avanza (FA), Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) y Juntos por Pájara (JxP), que se había presentado como una alternativa de gobierno de cara a los próximos comicios del próximo año, saltó ayer por los aires a los cuatro meses de su presentación pública. FA anunció su decisión de abandonar la coalición electoral ante la incorporación al citado proyecto político de Nueva Canarias (NC) y su condición de encabezar la candidatura al Parlamento canario.

El pasado 17 de marzo se presentó ante la opinión pública la mencionada alianza electoral para concurrir juntos a las elecciones de 2027. Las tres formaciones se abrían a la posibilidad de nuevas incorporaciones de otras fuerzas políticas tanto a nivel insular como autonómico, siempre y cuando existiera unanimidad de las fuerzas integrantes de la coalición electoral, con el objetivo «de posibilitar un cambio de rumbo en la política y debido a las señales de agotamiento, conformismo y la ineficacia en la gestión de gobierno por parte de Coalición Canaria y PSOE, así como por el conformismo y la ineficacia en la gestión».

Juan Nicolás Cabrera (AMF), Peña Armas (FA) y Rafael Perdomo (JxP) fueron los encargados de presentar en aquella fecha el acuerdo político para concurrir, inicialmente, al Cabildo y Parlamento de Canarias.

Sin embargo, ayer, Fuerteventura Avanza anunció que abandona la alianza por la incorporación de Nueva Canarias y por las exigencias de esta formación para liderar la candidatura al Parlamento regional.

«Ante la propuesta de incorporar a Nueva Canarias a este proyecto, Fuerteventura Avanza convocó a sus órganos de dirección para analizar la situación. Tras el correspondiente debate, la dirección del partido acordó por unanimidad no respaldar la incorporación de NC a la alianza electoral», anunció la formación que lidera Peña Armas.

A juicio de los órganos de FA la colaboración con NC en la anterior legislatura estuvo condicionada «por intereses centrados en la obtención de representación parlamentaria y, además, la decisión de NC de concurrir con sus propias siglas en Puerto del Rosario, en lugar de impulsar una candidatura unitaria». Además, reconoce que «NC ha condicionado su incorporación al proyecto a encabezar la candidatura al Parlamento de Canarias en las elecciones de 2027».

Por su parte, Juan Nicolás Cabrera, de AMF y portavoz de la citada alianza electoral, señaló, ayer, que «la salida de Peña Armas de la alianza es una golpe fuerte a la estructura de la misma en cuanto que éramos tres fuerzas política las que conformamos este proyecto desde el inicio. Creo que FA debe estar dentro de esta alianza electoral y debemos buscar puntos de encuentros entre AMF, FA, JxP y NC para que el partido de Peña Armas continúe con nosotros».

Por otra parte, la incorporación de Nueva Canarias al citado proyecto político se anunciará el próximo lunes.