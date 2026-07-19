María Jesús Montserrat, directora insular del Estado en Fuerteventura: «Vivimos en una isla segura que debemos cuidar entre todos»

¿Es Fuerteventura una isla segura ?

Fuerteventura tiene muchas singularidades que la convierten en un destino apetecible para muchos turistas y personas que deciden vincular su vida con esta Isla, una de ellas es su seguridad. Desde la Dirección Insular junto con Guardia Civil y Policía Nacional, hemos mantenido mesas de trabajo con las administraciones locales, asociaciones empresariales, colectivos sociales, etc. porque la seguridad es un elemento fundamental en nuestra calidad de vida, por tanto, cada uno dentro de sus responsabilidades tenemos que aportar para hacerla posible. Cuestiones como el alumbrado, la limpieza, colocación de cámaras, cumplimiento de la norma en horarios y contaminación acústica, etc. afectan directamente a la seguridad. Por tanto, vivimos en una isla segura que entre todos tenemos que cuidar para seguir mejorando los indicadores y también, las sensaciones que son importantes.

Desde varias posiciones se ha denunciado que existe una sensación de inseguridad. ¿Qué arrojan los datos oficiales?

A pesar del elevado crecimiento de población experimentado en los últimos años, los datos reflejan que la tasa de criminalidad de Canarias está por debajo de la media nacional. En nuestro caso, destaca el alto porcentaje de esclarecimientos y hemos conseguido doblegar determinados indicadores que preocupaban en zonas turísticas. El Estado ha realizado un importante esfuerzo con las convocatorias anuales, propiciando que en nuestra isla se haya aumentado en efectivos, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional. La creación de la plaza de Comandante, un cuerpo especializado como es la USECIC y la ampliación del catálogo son logros importantes.

¿ Existe un déficit de efectivos en los Cuerpos y Fuerza de Seguridad?

Los datos arrojan que la media por agentes a nivel nacional es de 3.8, y en Fuerteventura es de 3.9, y que en los últimos años hemos conseguido aumentar efectivos un 20%. Pero a nadie se le esconde la realidad poblacional y territorial de esta Isla, con un crecimiento en turistas, residentes y personas que en definitiva reclaman servicios, así como las distancias que en ocasiones hacen complicado atender de manera inmediata como a todos nos gustaría. Por tanto, seguiremos reclamando ajustar esa dotación de profesionales a nuestras singularidades, pero también mayor colaboración de las administraciones locales para propiciar infraestructuras acordes en lugares tan necesarios como Caleta de Fuste o La Lajita, por ejemplo.

Ha instaurado una iniciativa novedosa con los Ciclos de Encuentros con Presencia de Mujer. ¿ Cuales son los objetivos?

Uno de los objetivos desde un inicio fue acercar la Administracción General del Estado a la ciudadanía, de ahí que poco a poco hemos consolidado iniciativas como son La Administración cerca de Ti o los Encuentros con Presencia de Mujer. En el primero hemos atendido a cientos de personas, nos acercamos a los diferentes espacios como centros educativos, asociaciones vecinales, colectivos sociales, etc. informando de las cuestiones que resolvemos en la Dirección Insular, así como la emisión directa, incluso en horario de tarde, del certificado digital y la clave permanente. Es importante dar las herramientas adecuadas a la ciudadanía para poder acceder a la información y a los servicios, es una manera de ser útiles, algo que para mi es fundamental como servidores públicos. En el caso de los encuentros con Presencia de Mujer, se trata de visibilizar y compartir con toda la sociedad, el esfuerzo de compañeras que desde los diferentes ámbitos han conseguido desarrollar un proyecto de vida y que pueden ser referentes para otras mujeres. Hemos realizado vinculado con el deporte, la pequeña empresa, los cuidados, la seguridad privada, etc. se trata de dar voz y compartir experiencias.

Acercar servicios al ciudadano, como tramitar el DNI o el Pasaporte, reinvierte en la población

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario anunció la cesión de suelo para la futura Comisaría de la Policía Nacional. ¿Se ha aceptado por parte del Ministerio de Interior esta ubicación?

Es imprescindible agilidad administrativa y eficiente gestión a la hora de conseguir soluciones conjuntas que posibiliten la construcción de una nueva comisaria y nuevos puestos de Guardia Civil tanto en Caleta como en La Lajita. En ocasiones, el problema radica en la premura por sacar notas de prensa ofreciendo suelos sin haber consultado previamente y consensuar tanto el suelo como el procedimiento a seguir. Al final esto desemboca en desánimo y poca credibilidad desde la ciudadanía hacia propuestas sin base firme. Actualmente se está analizando el suelo y esperamos que la inversión prevista pueda quedarse en Puerto del Rosario.

Se ha descentralizado los servicios de la Administración central con la tramitación del DNI y Pasaporte en Morro Jable y Corralejo y evitar el traslado de los ciudadanos a la capital.

Por primera vez la emisión del DNI y pasaporte se ha trasladado a localidades del sur y norte de la Isla, con la colaboración de los respectivos Ayuntamientos. La acogida por parte de la ciudadanía ha sido muy satisfactoria, emitiéndose estos primeros días 112 DNI y 34 pasaportes. Facilitar y acercar servicios imprescindibles como estos revierte directamente en la población, ahorro de tiempo e incluso económico son beneficios a tener en cuenta. Tanto es así, que se han ampliado los días, estando este mes también del 20 al 23 de julio, por tanto será un servicio que se ajustará a la demanda existente.

"Hay que conseguir construir la nueva Comisaría y nuevos puestos de la Guardia Civil"

¿Qué nivel de violencia de género hay en la Isla? ¿ Se está frenando?

En la Isla existe un equipo multidisciplinar que mantiene un seguimiento constante de cada una de las mujeres que han denunciado, y por tanto tienen resolución judicial y se encuentran protegidas dentro del sistema Viogén. La violencia machista existe, las mujeres continúan siendo asesinadas. Hasta la fecha en este año se han asesinado a 27 mujeres, y es importante resaltar que 18 (el 66.7%) no estaban dentro del sistema porque no habían denunciado. En nuestra Isla, es cierto que el porcentaje de victimas en relación a la población es bajo pero es importante continuar desarrollando acciones dirigidas a sensibilizar y prevenir dicha violencia.

¿ Y de inversiones del Estado en la Isla?

El Gobierno de España está presente de norte a sur de la Isla, porque a través de fondos europeos gestionados a través de los diferentes Ministerios o con inversión directa se han conseguido modernizar o ampliar tanto el aeropuerto como el puerto capitalino con inversiones importantes, 153 millones de euros contemplados para el quinquenio 2027/2031 en el caso del aeropuerto y 40,6 millones en el caso de la ampliación del dique del muelle de Puerto del Rosario. Pero en cada uno de los Ministerios tenemos acciones que repercuten directamente en nuestra isla.