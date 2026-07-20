Frente común para reclamar la línea marítima entre Cádiz y Fuerteventura

La presidenta del Cabildo, Lola García, y los alcaldes de los diferentes ayuntamientos se unen para reclamar, de forma clara y unánime, la recuperación de la conexión marítima entre Fuerteventura y la Península, y su declaración como de interés público. Así lo manifestaron ayer en un acto celebrado en la Casa Palacio, con la participación, además, de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, para formalizar este frente común ante una reivindicación que consideran justa, necesaria y estratégica para el presente y el futuro de la isla majorera.

Esta acción institucional surge tras la reciente suspensión de la conexión y la comunicación remitida a la presidenta del Cabildo por la Dirección General de la Marina Mercante, que confirma que la escala de Puerto del Rosario no figura como obligación explícita en el contrato vigente, al corresponder únicamente a islas capitalinas. Hasta ahora se venía realizando en Fuerteventura como consecuencia de una mejora ofertada por la empresa adjudicataria.

Esto ha provocado la eliminación de la conexión con la isla majorera, incrementando los costes del transporte marítimo en torno a un 70-78%. «En una economía insular y periférica como Fuerteventura, los sobrecostes son asumidos, directamente, por el consumidor final o por las pequeñas y medianas empresas, colocando a Fuerteventura en una situación de clara desventaja», expuso la presidenta insular.

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