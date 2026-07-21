Asamblea Majorera reclama una Autoridad Portuaria sin Gran Canaria

Asamblea Majorera (AM) reclama una Autoridad Portuaria para Fuerteventura y Lanzarote que permita a las islas orientales tomar sus propias decisiones sin depender de los intereses del Puerto de la Luz.

El secretario general de AM-CC, Mario Cabrera, denuncia que la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha priorizado históricamente las inversiones y la planificación del Puerto de La Luz, relegando las necesidades y demandas de Fuerteventura.

«Este trato reiterado y la falta de prioridad que reciben las demandas de Fuerteventura por parte de la Autoridad Portuaria hacen evidente la necesidad de abandonar el actual modelo de gestión de los puertos», apunta Cabrera. Además, reconoce que un estudio ha confirmado que Fuerteventura y Lanzarote reúnen las condiciones necesarias para constituir una Autoridad Portuaria propia. «Esto es una oportunidad que no podemos perder y desde AM-CC estamos dispuestos a seguir luchando por ello hasta conseguirlo, y, con ello, evitar que situaciones como la que sucede actualmente con la OSP se repitan en un futuro».

A juicio del líder nacionalista «ya no hablamos de una aspiración política. Hablamos de una posibilidad real, respaldada por datos objetivos. Hablamos del progreso de una isla y de sus oportunidades, de la definición del modelo de isla que queremos para Fuerteventura, sin depender de la visión centralista ni los intereses de otras islas o del propio Estado».

Ante esta situación, Mario Cabrera propone descentralizar la gestión portuaria de las islas orientales frente a la marginación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y crear un frente común para Fuerteventura y Lanzarote en gestión portuaria. Además, aporta datos recabados en enero de este año, donde el Puerto de Arrecife registra 103.130,31 toneladas y 83.341,94 toneladas en Puerto del Rosario, resultando un balance conjunto de 186.472,26 toneladas en enero de 2026.

En el caso del muelle de Puerto del Rosario, principal puerta de entrada de mercancías de la Isla, Cabrera considera que cada vez adquiere más importancia para el turismo de cruceros y una infraestructura estratégica para el conjunto de Canarias. «Sin embargo, seguimos viendo cómo nuestras prioridades quedan relegadas una y otra vez, a expensas de las decisiones tomadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la presión de lobby que ejercen algunas de las grandes empresas de la isla de Gran Canaria».

El secretario general de AM se muestra convencido de que una Autoridad Portuaria propia « permitiría que las decisiones estratégicas sobre nuestros puertos respondan a nuestros intereses y no a prioridades ajenas.». También, entiende que «significaría planificar las inversiones donde realmente hacen falta, impulsar las infraestructuras que necesitamos, desarrollar nuevas conexiones marítimas, hacer una mayor apuesta por la economía azul y convertir nuestros puertos en auténticos motores para Fuerteventura y Lanzarote». Y, además, advierte que «no se trata de enfrentarnos a nadie, ni queremos iniciar una batalla entre islas. Se trata de una cuestión de equilibrio, de justicia territorial y de sentido común».

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