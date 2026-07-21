Casillas del Ángel vive tres días grandes por las fiestas de Santa Ana

Casillas del Ángel entra este viernes, 24 de julio, en el tramo más intenso de sus fiestas de Santa Ana 2026. La localidad majorera afronta tres días cargados de tradición, música y celebraciones populares que culminarán el domingo con la función religiosa y la procesión solemne en honor a su patrona.

El programa reunirá a vecinos y visitantes en torno a algunos de los actos más esperados de las fiestas: la primera Luchada Tradicional, dos grandes verbenas, el repique de campanas de la víspera, el brindis de las Anas del pueblo y la jornada principal dedicada a Santa Ana.

La programación comenzará el viernes 24 de julio a las 19.00 horas con una exposición y degustación de aceite acompañada de una charla de Tanaira Rodríguez Díaz, ingeniera técnica agrícola.

A las 20.30 horas, la atención se trasladará al Terrero de Luchas de Casillas del Ángel, donde se celebrará la primera Luchada Tradicional. La cita recuperará uno de los deportes más ligados a la identidad de Canarias y abrirá una noche que continuará con música y baile.

A partir de las 23.30 horas, la orquesta Gente Nueva será la encargada de animar la Gran Verbena, uno de los primeros grandes encuentros nocturnos de este fin de semana festivo.

Campanas, música y un brindis muy especial en la víspera

El sábado 25 de julio, víspera de Santa Ana, la celebración comenzará a las 21.00 horas con la Escala en Hi-Fi de adultos. Después llegará la actuación de MENCA, antes de uno de los momentos más simbólicos de las fiestas.

A medianoche, el repique de campanas anunciará la llegada del día de Santa Ana y envolverá de sonido el centro de Casillas del Ángel. Tras las campanas tendrá lugar el tradicional brindis de las Anas del pueblo, una cita especialmente emotiva que reúne a las vecinas que comparten el nombre de la patrona.

La fiesta continuará hasta la madrugada con una Gran Verbena amenizada por Kandela y N-Klave. Será una de las noches más multitudinarias de la programación y el punto culminante de la víspera.

Santa Ana recorrerá las calles de Casillas del Ángel

El domingo 26 de julio estará dedicado a la patrona de la localidad. A las 19.00 horas se celebrará la función religiosa, seguida de la procesión solemne de Santa Ana por las calles de Casillas del Ángel.

La salida de la imagen será el acto central de unas fiestas que comenzaron el pasado 11 de julio y que durante más de dos semanas han incluido actividades infantiles, encuentros culturales, torneos deportivos, música popular, romería y propuestas para todas las edades.

La jornada terminará a las 20.30 horas con la Escala en Hi-Fi infantil, que pondrá el cierre a la programación y dará protagonismo a los más pequeños del pueblo.

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El último fin de semana de las fiestas combinará el ambiente de las verbenas con algunos de los símbolos más arraigados de Casillas del Ángel. El repique de campanas, la luchada, el brindis de las Anas y la procesión mostrarán el vínculo de la localidad con unas celebraciones que siguen pasando de generación en generación.