Seis presidentas de cabildos expondrán su experiencia en Puerto del Rosario

El Auditorio del Palacio de Congresos acogerá el próximo jueves un acontecimiento sin precedentes en la historia del Archipiélago. Por primera vez, las seis mujeres que han presidido o presiden los cabildos insulares de Canarias compartirán un mismo espacio para reflexionar sobre el liderazgo femenino, el servicio público y el camino recorrido hacia una representación más igualitaria en las instituciones.

Bajo el título «Las 6 Fantásticas», la mesa redonda constituye un hito no solo para Fuerteventura, sino para toda Canarias, al reunir a las mujeres que, a lo largo de los últimos años, han abierto camino al frente de los gobiernos insulares. Un encuentro que trasciende lo institucional para convertirse en un reconocimiento al liderazgo femenino y a la capacidad de las mujeres para transformar la realidad desde la responsabilidad pública.

El acto reunirá a las expresidentas de los cabildos, María Eugenia Márquez (Gran Canaria); Inés Rojas (Lanzarote); Guadalupe González (La Palma); Belén Allende (El Hierro), así como a las actuales mandatarias insulares, Rosa Dávila (Tenerife) y Lola García (Fuerteventura). La conversación estará moderada por Nardy Barrios, jurista y presidenta de Charter 100 Canarias.

El acto supone, además, la puesta de largo de Charter 100 Fuerteventura, presidido por Clara Peña, que celebra con esta iniciativa su primer gran encuentro público. Un proyecto que nace bajo el paraguas de Charter 100 Canarias, asociación presidida por Nardy Barrios, y que comparte su compromiso de impulsar el liderazgo femenino, generar referentes y promover espacios de diálogo, colaboración e inspiración entre mujeres.

Desde su constitución, Charter 100 Canarias trabaja para impulsar la igualdad y la equidad real entre mujeres y hombres, promoviendo el desarrollo profesional, el emprendimiento y la consolidación del liderazgo femenino desde la libertad, la diversidad, la participación activa y la interculturalidad.

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Con «Las 6 Fantásticas», Charter 100 Canarias reafirma su compromiso haciendo visible un capítulo singular de la historia política del Archipiélago: el de las mujeres que han asumido la máxima responsabilidad en los cabildos insulares. Más allá de los cargos que han ocupado, el encuentro quiere poner en valor el significado de abrir caminos, ejercer el liderazgo y contribuir a que las nuevas generaciones encuentren referentes cercanos en todos los ámbitos de decisión.