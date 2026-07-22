El PSOE califica de invento segregar la Autoridad Portuaria de Las Palmas

El secretario general del PSOE majorero, Blas Acosta, arremetió ayer contra la propuesta del líder de Asamblea Majorera (AM-CC), Mario Cabrera, de segregar la Autoridad Portuaria de Las Palmas y crear una con las islas de Fuerteventura y Lanzarote. El socialista la calificó de «invento», al tiempo que acusó al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de crear un problema en la gestión portuaria de la provincia de Las Palmas con el nombramiento de Beatriz Calzada, actual presidenta de la Autoridad Portuaria. Acosta le recordó a Clavijo que el Ejecutivo regional «tiene un problema sin solucionar en la Autoridad Portuaria (AP) de Las Palmas que a los majoreros nos cuesta dinero».

El secretario general del PSOE, afirma que la presidencia portuaria la propone directamente el **Gobierno regional**, que «decidió usar el mayor motor industrial de la provincia como trampolín político para una aspirante a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera ha logrado ser candidata». Además, añade que «las consecuencias nefastas de esta decisión las sufrimos las empresas y familias de Fuerteventura, que estamos pagando hasta un **78 por ciento más** por los costes del **transporte de las mercancías**».

¿Y por qué pagamos más los majoreros y majoreras? se pregunta Acosta. «La respuesta está en que dentro de las muchas incapacidades de gestión de la actual presidenta de la AP de Las Palmas, a propuesta directa del Gobierno Clavijo, a Fuerteventura nos afecta que haya sido incapaz de licitar la reforma del PIF ni las instalaciones Schengen en el muelle de Puerto del Rosario».

Desde el PSOE se arremete contra la gestión de Beatriz Calzada «el problema de incapacidad de gestión seguiría impidiendo cualquier mejora para las economías locales y familiares de Fuerteventura». Además, agregan que «ese problema lo ha creado el Gobierno Clavijo al proponer a Beatriz Calzada como presidenta y es el único que puede proponer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su relevo por otra persona, tal y como se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante»

Blas Acosta añade que «puestos a inventar en lugar de solucionar, el Gobierno de Canarias podría plantearse ceder a Puertos del Estado la gestión de Morro Jable y Corralejo, dependientes de Puertos Canarios, es decir, del Gobierno de Canarias,. De esta forma, al menos, cabría la posibilidad de que las dos principales vías de conexión marítima de Fuerteventura con Gran Canaria y Lanzarote tengan la inversión que merecen, que necesitan y que generan, en lugar de repartir ese beneficio majorero en los puertos de la otra provincia».

A juicio del líder socialista, España tiene una desproporcionada cantidad de autoridades portuarias, 28, que gestionan 46 puertos de interés general. Crear la número 29 es un amago de amenaza para lograr otros objetivos del empresariado lanzaroteño, «un absurdo operativo».

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Los socialistas creen que la tendencia lógica desde el punto de vista de la gestión portuaria y del desarrollo económico de Canarias es la fusión de las autoridades portuarias de Las Palmas y de Tenerife « pero es una posición política sin recorrido en la actualidad».