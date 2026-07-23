Karin Herrero inventa una banda criminal ficticia para promocionar su libro y acaba en polémica con el alcalde de Puerto del Rosario

Lo que empezó como un vídeo promocional con un tono satírico y exagerado terminó convirtiéndose en una polémica entre el creador de contenido Karin Herrero y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera. La pieza, creada para anunciar una firma de libros, acabó provocando reacciones mucho más allá de los seguidores habituales del creador.

El vídeo servía para promocionar la presentación del nuevo libro del influencer canario, La fakin guía para el fakin insti. En él, Karin Herrero presentaba a "Los Jacosos", una supuesta banda criminal asentada en Puerto del Rosario, y alertaba sobre su líder: un tal Karin Herrero, es decir, él mismo.

La historia inventada continuaba con una advertencia sobre una librería de la ciudad, a la que recomendaba no acudir porque era uno de los lugares frecuentados por este supuesto personaje. La gracia estaba precisamente en que esa misma librería era donde el creador iba a presentar su libro.

La denuncia del alcalde

La broma, sin embargo, no fue entendida igual por todos. El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, criticó el vídeo al considerar que, visto fuera de contexto, podía transmitir una imagen negativa del municipio y hacer creer a quienes no conocieran el estilo de Herrero que la situación descrita era real.

Desde el Ayuntamiento defendieron que la imagen de la ciudad debe cuidarse y señalaron que un contenido publicado por alguien con una gran audiencia puede tener consecuencias aunque su intención sea humorística.

Karin Herrero respondió en sus redes defendiendo el carácter satírico del vídeo y recordando que la exageración y la ironía son parte habitual de su contenido. El creador aseguró que no se trataba de una crítica a Puerto del Rosario, sino de una ficción cómica, y recordó que siempre ha mostrado públicamente su relación con el municipio.

Además, señaló que la respuesta de sus seguidores durante la firma de libros demostraba que el público había entendido la broma y que la campaña había cumplido su objetivo: llamar la atención sobre la presentación.

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La polémica terminó enfrentando dos formas de ver la misma acción: quienes consideraron que se trataba de una manera original de promocionar un libro mediante el humor y quienes creen que este tipo de bromas pueden generar confusión cuando circulan fuera del contexto en el que fueron creadas.