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Turismo rehabilita el Saladar de Jandía, una joya natural de Fuerteventura

La iniciativa persigue devolver a su estado natural la zona, declarada como protegida

Panorámica del Saladar de Jandía, ubicado en Morro Jable, que está catalogado como uno de los humedales más importantes del mundo. | | LP/DLP

Panorámica del Saladar de Jandía, ubicado en Morro Jable, que está catalogado como uno de los humedales más importantes del mundo. | | LP/DLP / A.C.

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M. R. P.

La Consejería insular de Turismo avanza en el proyecto de naturalización del Saladar de Jandía. Una iniciativa que persigue devolver a su estado natural una superficie de 9.000 metros cuadrados de esta zona declarada como Sitio de Interés Científico.

Dentro de este proyecto, que tiene un plazo de ejecución de un año y una inversión de casi 250.000 euros, ya se ha eliminado la vieja planta depuradora que se encontraba en la zona, un paso importante dentro de la actuación. Asimismo, se han iniciado las siguientes fases para la rehabilitación del terreno, incluyendo la recuperación de su cota y geomorfología original, así como la restauración de toda el área y su revegetación con plantas propias de este espacio.

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Tanto la presidenta insular como la consejera Marlene Figueroa avalan la rehabilitación y revegetación de esta joya natural.

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