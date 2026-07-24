Asamblea Majorera celebra sus 50 años de vidacon su apuesta de defender el territorio

Asamblea Majorera (AM) está de cumpleaños, no en vano el próximo año cumple su medio siglo de vida.Fue fundado en 1977 como asociación de independientes por Miguel Cabrera Cabrera, que fue elegido senador por Fuerteventura en las elecciones generales de 1977 y 1982. Desde entonces ha mantenido su poder político en el Cabildo majorero y ayuntamientos de la isla. Para conmemorar dicha efemérides, ayer, presentó el material promocional que acompañará al resto de actividades organizadas dentro del marco de la citada conmemoración, que tendrá lugar en marzo de 2027.

El acto público tuvo lugar en la playa de Los Pozos. Durante el mismo, la coordinadora de Organización y Formación de Asamblea Majorera, Elsa Quesada, recordó las principales iniciativas impulsadas con motivo del 50 aniversario de la organización y repasó las principales banderas que han definido la trayectoria del partido durante estas cinco décadas, con especial protagonismo para la defensa y protección del territorio.

En este sentido, destacó algunas de las principales luchas que han marcado la trayectoria de AM en defensa del territorio insular, como la oposición al Campo de Maniobras y Tiro de Pájara y el rechazo a las maniobras navales de la OTAN, entre otras muchas.

Además, puso en valor «el papel desempeñado por la organización en la protección del patrimonio natural de Fuerteventura, defendiendo la creación de un Parque Nacional de Zonas Áridas o mediante el impulso que se dio desde las instituciones a la protección de Fuerteventura, hasta convertirla en Reserva de la Biosfera.Si hay una idea que resume estos 50 años es la defensa del territorio».

Para Quesada, el territorio «no solamente es un espacio físico sino también es nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestra identidad. Un legado que recibimos de quienes nos precedieron y la responsabilidad de conservarlo a quienes vendrán después».

Noticias relacionadas

Asimismo, la coordinadora de Organización y Formación de AM incidió en que el programa del 50 aniversario se ha diseñado con el objetivo de «estar siempre cerca de nuestra gente». En este sentido, explicó que las actividades organizadas han buscado acercarse a los pueblos y a la ciudadanía, con presencia en eventos tan representativos como el Carnaval, pero también poniendo el foco en el reconocimiento a quienes han construido la organización. También, agregó, que «hoy seguimos estando donde siempre hemos estado: defendiendo un modelo de isla sostenible, que respete nuestro territorio y tenga en cuenta su capacidad de carga».