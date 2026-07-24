Fuerteventura y Cantabria colaboran para potenciar sus destinos
Ambas instituciones buscan mejorar la conectividad aérea para fomentar el intercambio turístico entre ambas regiones.
El Patronato Insular de Turismo de Fuerteventura y la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria celebraron ayer en Santander su primer encuentro institucional orientado a explorar líneas de colaboración que refuercen el intercambio turístico entre ambos territorios. Uno de los principales asuntos tratados fue la posibilidad de impulsar una conexión aérea regular entre Santander y Fuerteventura.
El encuentro, promovido por la Consejería de Turismo cántabra, reunió a los máximos responsables de ambas instituciones. Por Cantabria, el consejero de Turismo, Luis Martínez acompañado de otros cargos de su departamento, mientras que por Fuerteventura, la vicepresidenta del Patronato y consejera insular de Turism, Marlene Figueroa, y el director-gerente del Patronato, Moisés Jorge.
Ambas instituciones coincidieron en que los foros de conectividad,las Jornadas de Conectividad Aérea AENA-Turespaña y la feria Routes Europe, son el marco adecuado para plantear esta posibilidad a las aerolíneas. El encuentro sienta las bases para que los equipos técnicos exploren las líneas de colaboración.
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