Fuerteventura sumará tres ambulancias para reducir tiempos de respuesta

Fuerteventura incorporará tres nuevas ambulancias a su red de transporte sanitario urgente para mejorar la atención ante emergencias y reducir los tiempos de respuesta en una isla marcada por las largas distancias y la dispersión de la población.

El refuerzo incluirá dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, destinadas a Corralejo y Gran Tarajal, y una unidad de Soporte Vital Básico que se ubicará en El Castillo. Estos recursos se sumarán al helicóptero medicalizado incorporado en marzo de 2026.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, anunció la ampliación este jueves, 23 de julio, durante una comparecencia en la Comisión de Sanidad.

Corralejo y Gran Tarajal tendrán ambulancias avanzadas

Las dos nuevas ambulancias sanitarizadas de Soporte Vital Avanzado de Enfermería reforzarán dos de las zonas con mayores necesidades asistenciales de Fuerteventura.

Una de ellas se instalará en Gran Tarajal para mejorar la cobertura del sur y sureste de la isla. La segunda estará situada en Corralejo y atenderá el norte, una zona que soporta una elevada afluencia turística durante buena parte del año.

Estas unidades permiten prestar una asistencia más compleja que las ambulancias básicas y atender a pacientes que necesitan cuidados sanitarios avanzados durante el traslado.

Según explicó Monzón, la distribución responde a las características geográficas, demográficas y turísticas de Fuerteventura.

Una nueva unidad reforzará el centro de la isla

El dispositivo se completará con una ambulancia de Soporte Vital Básico en El Castillo, también conocido como Caleta de Fuste.

Su ubicación permitirá aumentar la capacidad de respuesta en una zona estratégica del centro insular y mejorar la conexión con otros puntos de Fuerteventura.

Con esta distribución, Sanidad busca cubrir de forma más equilibrada los tres grandes ejes de la isla: Corralejo en el norte, El Castillo en el centro y Gran Tarajal en el sur.

El objetivo es que los recursos estén más cerca de la población y puedan responder con mayor rapidez ante accidentes, urgencias médicas y otras situaciones que requieran un traslado inmediato.

Una isla extensa y con población dispersa

La Consejería de Sanidad justifica la ampliación por el crecimiento demográfico y turístico de Fuerteventura, así como por las grandes distancias existentes entre sus principales núcleos de población.

Monzón señaló que la isla necesita recursos adaptados a una realidad territorial especialmente compleja. Las nuevas ambulancias estarán incluidas en la próxima licitación del transporte sanitario urgente.

La decisión se apoya, según la consejera, en un estudio técnico sobre la actividad asistencial, la dispersión geográfica de los residentes y las características demográficas de la isla.

El helicóptero medicalizado completa el refuerzo

Las tres ambulancias se sumarán al helicóptero medicalizado que comenzó a operar en Fuerteventura en marzo de este año.

Este recurso aéreo permite intervenir en emergencias graves, reducir los tiempos de traslado y conectar con mayor rapidez la isla con centros hospitalarios de referencia cuando la situación del paciente lo requiere.

La combinación del helicóptero con las nuevas unidades terrestres permitirá disponer de una red “más completa, mejor distribuida y más equilibrada territorialmente”, según destacó Monzón.

La consejera aseguró que el refuerzo pretende acercar la asistencia sanitaria a la ciudadanía y garantizar una atención más equitativa en Fuerteventura y en el resto de las islas no capitalinas.

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La incorporación de las ambulancias dependerá ahora de la próxima licitación. Una vez estén operativas, Fuerteventura contará con más recursos para atender emergencias en sus principales zonas residenciales y turísticas.