Karin Herrero al alcalde David de Vera:« No sabes donde te has metido»

El creador de contenido Karin Herrero, natural de Puerto del Rosario, con más de 2,5 millones de seguidores y ex locutor de LOS40, lanzó hace unos días un vídeo satírico para promocionar en la capital majorera su libro ‘ La fakin guía para el fakin insti’. Esta iniciativa ha generado una enorme polémica entre el influencer y el Consistorio capitalino, especialmente con su alcalde David de Vera al que Herrero contraatacó en otro vídeo asegurándole al regidor que «no sabes donde te has temido» o «bienvenido a mi puto mundo».

En el vídeo humorístico, que se viralizó en Instagram y TikTok, Herrero presentaba a Puerto del Rosario como « la más peligrosa de las Islas Canarias que no deberás visitar. Así es Puerto del Rosario». Además, añade que «es la capital de la heroína y que banda de jóvenes aterroriza a los ciudadanos».

También, hablaba de los Jacosos, «una de las bandas criminales más agresivas de Canarias, dedicados a la extorsión, al tráfico de drogas y al asalto de bungalows y villas residenciales y turísticas para atracar con violencia».

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario expresó su más firme rechazo a la campaña de promoción difundida en redes sociales por Karin Herrero señalando que utilizó «una imagen falsa, sensacionalista y profundamente ofensiva de la capital majorera»

Además, desde la institución municipal se consideró absolutamente inaceptable que, «con el único propósito de generar impacto, visitas o ventas, se utilice el nombre de Puerto del Rosario para proyectar una imagen distorsionada de la realidad, asociando al municipio con la delincuencia y trasladando un mensaje que perjudica gravemente su reputación y la de quienes viven, trabajan y desarrollan su actividad en él «.

Desde el Ayuntamiento capitalino se recordó que « detrás del nombre de Puerto del Rosario hay miles de vecinos y vecinas que construyen cada día una ciudad abierta, trabajadora y acogedora, así como cientos de empresas, comercios y profesionales que se esfuerzan por ofrecer la mejor imagen del municipio». También, agregó que «ninguna estrategia de marketing puede justificar que se desacredite a toda una comunidad con afirmaciones falsas o manipuladas».

Amenazas

La reacción de Karin Herrero tras la comunicación municipal no se hizo esperar. El influencer difundió otro vídeo donde arremetía especialmente contra el alcalde David de Vera con alusiones como «no sabes donde te has metido» o «bienvenido a mi puto mundo».

Además, respondió en sus redes defendiendo el carácter satírico del vídeo y recordando que la exageración y la ironía son parte habitual de su contenido. El creador aseguró que no se trataba de una crítica a Puerto del Rosario, sino de una ficción cómica, y recordó que siempre ha mostrado públicamente su relación con el municipio.

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Herrero participó en octubre de 2023 en el evento ‘Puerto Joven’, dentro de las fiestas de la capital que organiza el Ayuntamiento. Fue el animador del festival donde actuaron varios Djs y el cantante La Pantera.