La Oliva revive su historia con una ruta teatralizada gratuita
La Ruta de los Coroneles recorrerá este viernes algunos de los espacios patrimoniales más destacados del municipio majorero
La Oliva propone este viernes, 31 de julio, una forma diferente de descubrir su historia: una visita guiada y teatralizada por varios de los enclaves más emblemáticos del pueblo. La actividad comenzará a las 10:30 horas, será gratuita y requerirá reserva previa.
La denominada Ruta de los Coroneles combina divulgación, interpretación y patrimonio cultural para acercar el pasado de La Oliva de una manera amena y participativa.
Un recorrido por cinco espacios históricos de La Oliva
El itinerario incluye la visita a La Cilla, la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, la ermita de Puerto Escondido, la Casa de Don Blas y el Mercado de las Tradiciones.
Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer episodios vinculados al desarrollo del municipio y al papel que desempeñaron algunos de estos edificios en la vida social y cultural de La Oliva.
El formato teatralizado busca convertir la visita en una experiencia dinámica, alejándose de una explicación puramente académica y favoreciendo la participación del público.
Una actividad gratuita para acercarse al patrimonio majorero
La Ruta de los Coroneles se celebra todos los viernes desde el pasado 19 de junio. La próxima cita tendrá lugar el 31 de julio a las 10:30 horas.
La actividad no tiene coste, aunque las plazas deben reservarse previamente. Las inscripciones pueden realizarse a través de los teléfonos 928 868 015 y 682 796 770, o mediante el correo electrónico info@raizdelpueblo.org.
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