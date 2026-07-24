Las presidentas de los cabildos abogan por seguir liderando hasta llegar al Gobierno

Cinco mujeres que han presidido o presiden los cabildos de Canarias han lanzado hoy un mensaje común: la necesidad de seguir avanzando, rompiendo techos de cristal y liderando administraciones, hasta llegar a que una mujer presida el Gobierno de España.

Bajo el título 'Las 5 Fantásticas', cinco mujeres que han presidido o presiden gobiernos insulares han compartido un mismo espacio para reflexionar sobre el liderazgo femenino, el servicio público y el camino recorrido hacia una representación más igualitaria en las instituciones.

El acto ha estado organizado por Charter 100 Canarias. Minutos antes de comenzar, su presidenta, la jurista Nardy Barrios ha asegurado que se trata de un "acto único, pues nunca antes se habían reunido las primeras presidentas de los cabildos para opinar y analizar lo que han sido sus años en los gobiernos insulares".

El lugar elegido ha sido Fuerteventura, isla natal del impulsor de la Ley de Cabildos de 1913, Manuel Velázquez Cabrera.

Ha habido que esperar 106 años para que Fuerteventura tuviera una presidenta en el Cabildo, Lola García, quien ha puesto en valor la importancia de que este evento se realice en una isla no capitalina, un acto que sirve para dar "visibilidad e importancia al trabajo de mujeres que llevan muchos años intentando también liderar en el ámbito político de Canarias".

García ha alabado el trabajo de sus antecesoras, que han "abierto puertas y ventanas" para dar el paso a las mujeres que han venido detrás a "entrar en política y encabezar listas".

García ha sido la encargada de lanzar el mensaje común: "las mujeres son el 50 % de la población, tenemos que ocupar puestos de liderazgo y llegar a presidir ayuntamientos, cabildos, gobierno autonómico y central".

El encuentro trasciende lo institucional para convertirse en un reconocimiento al liderazgo femenino y a la capacidad de las mujeres para transformar la realidad desde la responsabilidad pública.

El acto ha reunido a Inés Rojas de León, expresidenta del Cabildo de Lanzarote; Guadalupe González Taño, expresidenta del Cabildo de La Palma; Belén Allende, expresidenta del Cabildo de El Hierro; Rosa Dávila, actual presidenta del Cabildo de Tenerife; y Lola García del Cabildo de Fuerteventura.

La expresidenta del Cabildo grancanario, María Eugenia Márquez, ha faltado a la cita por motivos de salud.

Después de años alejada de la política donde ocupó los cargos de presidenta de Lanzarote y de consejera del Gobierno canario, Inés Rojas ha querido poner en valor el papel de Chana Perera, la primera presidenta del Cabildo lanzaroteño y la primera presidenta de todos los cabildos.

Además, ha reivindicado la discriminación positiva para que las mujeres estén en puestos de salida en las listas sin lo cual, ha asegurado, no hubiera sido posible que "Lanzarote hubiera tenido seis presidentas".

Belen Allende ha calificado de "súper importante" estar hoy en esta cita en Fuerteventura porque hay que "visibilizar a la mujer y tejer una red de colaboración entre mujeres diferentes, pero con objetivos comunes que aportan desde a diversidad mucho a la sociedad" y ha insistido en que "nuestra participación tiene que ser equitativa".

El acto supone, además, la puesta de largo de Charter 100 Fuerteventura, presidido por Clara Peña, que celebra con esta iniciativa su primer gran encuentro público.

Nace bajo el paraguas de Charter 100 Canarias con la que comparte su compromiso de impulsar el liderazgo femenino, generar referentes y promover espacios de diálogo, colaboración e inspiración entre mujeres.

Desde su constitución, Charter 100 Canarias trabaja para impulsar la igualdad y la equidad real entre mujeres y hombres, promoviendo el desarrollo profesional, el emprendimiento y la consolidación del liderazgo femenino desde la libertad, la diversidad, la participación activa y la interculturalidad.

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Fundada el 8 de marzo de 2015, la asociación desarrolla su labor en torno a cuatro grandes ámbitos: empresarias, emprendedoras, profesionales y dirigentes, con el objetivo de poner en valor la contribución de las mujeres en todos los espacios de la sociedad.