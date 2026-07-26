Vecinos comprometidos con Pájara

La plaza de la ermita de San Miguel se vistió de gala para acoger el acto de entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Pájara a personas y colectivos que han contribuido en sus distintas facetas al desarrollo del municipio.

En el transcurso del evento, con la presencia de autoridades insulares y municipales, se distinguió a la Asociación de Moteros de Fuerteventura que contará con una escultura en el municipio; a los colombófilos a través del Club Fortuite, cuyo galardón lo recogió el presidente Rubén Rodríguez, a quienes el Ayuntamiento colocará una placa conmemorativa en un espacio público; al artista local Juan Miguel Cubas, cuyo nombre quedará grabado en una calle o espacio público; al maestro Ezequiel de Saá Díaz, con la instalación de una placa en el CEIP Morro Jable donde ejerció su profesión desde 1991, y al poeta Andrés González Francés, a título póstumo.

Asimismo, se concedió la Medalla de Oro del municipio a Ramón Domínguez Valerón, en atención a su labor en el fomento del atletismo tanto a nivel local como insular; a la Casa de Canarias de Madrid por su contribución cultural y social, y a Germán Belmonte Grass, por su trayectoria en el sector turístico y su vinculación con el municipio.

Emoción

Uno de los momentos más emotivos se localizó en la intervención de Ramón Domínguez, quien visiblemente emocionado, compartió su medalla con Pepe Espino, fallecido en mayo de 2024, figura legendaria del deporte de las islas, maestro de profesión y fundador de la Escuela de Atletismo de Morro Jable, junto a Ramón.

Sin embargo, fue Germán Belmonte quien logró emocionar a los presentes. Llegó a la isla en 1993 y desde entonces ha desarrollado una importante labor en el sector turístico impulsando importantes proyectos empresariales que han contribuido a la creación de empleo y desarrollo de Pájara y Fuerteventura.

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«Gracias a Pájara y a la isla majorera por la generosidad con la que nos han acogido a quienes veníamos de afuera. Este municipio ha sido nuestro techo, un refugio en la tormenta, nuestra familia, oportunidades y gran apoyo. Una escuela de vida «, señaló Germán Belmonte.