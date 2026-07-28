El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprueba agilizar las licencias urbanísticas

El pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó inicialmente la Ordenanza relativa a los requisitos para la admisión a trámite de determinadas solicitudes de licencia urbanística de obras de edificación, una nueva regulación que permitirá agilizar la tramitación administrativa, mejorar la eficiencia del servicio y ofrecer una mayor seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a los profesionales del sector.

La iniciativa responde a la necesidad de clarificar y unificar la documentación que debe acompañar a las solicitudes de licencia para actuaciones comprendidas en el ámbito de la Ley de Ordenación de la Edificación y del Código Técnico de la Edificación.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento establece un marco claro sobre los requisitos documentales exigibles desde el inicio del procedimiento, reduciendo los requerimientos de subsanación derivados de expedientes incompletos y facilitando una tramitación más ágil y eficaz de las licencias urbanísticas. La ordenanza también incorpora modelos normalizados y herramientas que permitirán simplificar la relación entre la administración y los administrados, reforzando la transparencia y la seguridad jurídica.

La nueva ordenanza regula de forma detallada la documentación general y técnica que deberá presentarse junto a las solicitudes, establece criterios homogéneos para su organización y formato, incorpora modelos normalizados y contempla nuevos instrumentos, como un informe técnico municipal de posibles afecciones sectoriales, destinado a facilitar que los interesados conozcan previamente las autorizaciones o informes sectoriales que puedan resultar necesarios antes de solicitar una licencia.

Tras su aprobación inicial, el texto será sometido al periodo de información pública para la presentación de alegaciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, destacó tras la aprobación de esta iniciativa en sesión plenaria que «esta ordenanza supone un paso importante para modernizar la gestión urbanística del Ayuntamiento». Además, añadió que «el objetivo es que quienes quieran construir o promover una actuación en el municipio sepan desde el primer momento qué documentación deben presentar, evitando retrasos innecesarios y ofreciendo un procedimiento más claro, ágil y seguro para todos».