British Airways conecta por primer vez Fuerteventura con el aeropuerto Londres Heathrow

Fuerteventura contará por primera vez con una conexión aérea directa desde el aeropuerto de Londres Heathrow operada por British Airways. La ruta, que arranca el próximo 13 de diciembre, une la isla majorera con uno de los principales hubs europeos y abre el destino majorero a la red internacional de conexiones de la aerolínea desde la Terminal 5 de Londres Heathrow, principal base operativa de la aerolínea British Airways.

El servicio operará dos veces por semana, los jueves y los domingos, hasta el 11 de abril de 2027. Será la única conexión directa entre Londres Heathrow y Fuerteventura, sustituyendo la operativa que British Airways realizaba hasta ahora desde el aeropuerto Londres Gatwick.

El Reino Unido es el primer mercado emisor de Fuerteventura. En los seis primeros meses del presente año, la Isla recibió 418.546 pasajeros procedentes del mercado británico, un 1,43% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de Aena elaborados por el Patronato Insular de Turismo. La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta del Patronato Insular de Turismo, Marlene Figueroa, subrayó que «operar desde Heathrow es un salto cualitativo para Fuerteventura. No es solo una mejora operativa. Es la entrada a uno de los principales nudos de conexiones de Europa, y eso nos pone al alcance de viajeros de todo el mundo que escalan en Londres». La consejera destacó también que «la apuesta de British Airways por Heathrow para conectar con la isla de Fuerteventura refuerza el posicionamiento de la isla como destino de referencia en el mercado europeo».

Reino Unido se ha posicionado como el principal mercado emisor del destino Fuerteventura

La incorporación del aeródromo de Heathrow amplía las opciones de acceso a Fuerteventura desde la red internacional de British Airways y refuerza la conectividad de la isla con uno de los principales centros de distribución aérea de Europa.

La incorporación del aeropuerto de Heathrow amplía las opciones de acceso a Fuerteventura desde la red internacional de British Airways y refuerza la conectividad de la isla con uno de los principales centros de distribución aérea de Europa.

La conexión refuerza la conectividad de la Isla con uno de los grandes centros de distribución aérea de Europa

El destino majorero sigue apostando por el turismo nacional. Por ello, Cantabria y Fuerteventura abogan por crear sinergias y fortalecer vínculos turísticos que permitan acercar los dos territorios y aprovechar los flujos de visitantes entre ambos destinos. Por ello, se han puesto en común los objetivos turísticos que persiguen ambos destinos, la necesidad de desarrollar acciones de promoción y trabajar en una conexión aérea directa .