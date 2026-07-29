Un insecto salino sospechoso de la plaga de mosquitos en Tarajalejo

Un foso que acumula agua salada en la avenida marítima, un sótano de un hotel abandonado y la zona de vaciado de autocaravanas. Estas tres zonas son las sospechosas del origen de la plaga de mosquitos en Tarajalejo que ha generado una enorme preocupación en la vecindad, muchos de los cuales han tenido que recibir asistencia sanitaria por las picadas de estos insectos. Sanidad activó hace días el protocolo para conocer las causas de este caso y averiguar donde las hembras de mosquitos depositan sus huevos y desarrollan las larvas, impulsadas por el aumento de las temperaturas, y que vienen causando estragos entre los vecinos.

El Ayuntamiento de Tuineje puso en conocimiento del Área insular de Salud esta situación. Ante ello, se puso en marcha una investigación para determinar la causa de la aparición de los mosquitos y su incidencia sobre la población. Ayer se procedió por una empresa privada a labores de fumigación de la depuradora ubicada en la parte alta de la urbanización Herbania a la espera de los resultados de la investigación de Sanidad.

El concejal de Servicios y Sanidad del Ayuntamiento de Tuineje, Miguel Andujar, que fue requerido por este periódico, señaló que «somos consciente de las múltiples quejas e incidencias que los vecinos nos están trasladando, y comprendemos la preocupación que esta situación está generando dado que no es una picadura de un mosquito normal que provoca una la hinchazón dura». Además, añadió que «estamos a la espera de los resultados de las muestras larvarias que se han realizado. Mientras tanto, ya se está actuando a través de la empresa contratada por el Ayuntamiento».

Las primeras hipótesis apuntan a un mosquito de origen salino, habitual en entornos de marismas o zonas con agua estancada. «Entre los posibles focos se encuentra el agua acumulada, al parecer, en la zona de los sótanos del hotel. En ese sentido, se requerirá a la propiedad para que adopte las medidas necesarias y, de no hacerlo, el Ayuntamiento valorará actuar de forma subsidiaria por razones de emergencia y salud pública», apuntó Andujar.

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El alcalde de Tuineje, David Herrera, explicó hace unos días que se mantiene un contacto permanente con el director del Área insular de Salud, Tomás Pérez, quien le confirmó al regidor sureño la activación de un equipo especializado en Biología que ha acudido hasta la zona para tomar muestras, instalar trampas e identificar el origen de la proliferación de mosquitos, con el fin de poner en marcha las actuaciones necesarias para su control.