Lorenza Machín dará su nombre a una calle de la capital majorera

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Cultura, que preside Juan Manuel Verdugo, ha aprobado el inicio del expediente administrativo para que la actual calle Almirante Fontán Lobé pase a denominarse vía Lorenza Machín Alarcón, un reconocimiento institucional a una de las figuras más relevantes de la historia reciente de la isla de Fuerteventura por su compromiso con la cultura, la igualdad y los derechos humanos.

La propuesta rinde homenaje a una mujer que, durante más de seis décadas vinculada a Puerto del Rosario, ha desarrollado una destacada trayectoria como escritora, actriz y activista social, convirtiéndose en un referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, la igualdad entre mujeres y hombres y la promoción de una sociedad más libre, inclusiva y respetuosa con la diversidad.

La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de diversas entidades y colectivos sociales, que han destacado el valor simbólico de incorporar el nombre de Lorenza Machín al callejero de la capital majorera.

El alcalde capitalino, David de Vera, destacó que «este acuerdo supone un acto de justicia, memoria y reconocimiento hacia una mujer que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo social y cultural de nuestro municipio. Además, señaló que «cumplimos con la Ley de Memoria Democrática, pero además aprovechamos esta oportunidad para incorporar al callejero el nombre de una persona cuyos valores representan la libertad, la igualdad y el compromiso con la sociedad».

El edil de Cultura, Juan Manuel Verdugo, señaló que «Lorenza forma parte del patrimonio cultural y humano de Puerto del Rosario. Su legado trasciende el ámbito artístico y constituye un ejemplo de compromiso cívico y defensa de los derechos humanos».