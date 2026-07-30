Medio millar de viviendas serán rehabilitadas en Fuerteventura

Medio millar de vecinos de Corralejo y El Cotillo verán en un futuro próximo sus viviendas rehabilitadas con una inversión de casi 14 millones de euros. En total, se restaurarán entornos residenciales (ERRP) de 507 viviendas distribuidas entre Casco Viejo Corralejo Fase I y II (262), Casco Viejo de Corralejo Fase III (107) y (El Cotillo (138).

Esta actuación forma parte de la inversión global de más de 53 millones de euros que se promueve en Fuerteventura para la construcción y rehabilitación de vivienda, que cuenta con la participación del Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de fondos europeos NextGeneration.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acompañado de la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, al alcalde de La oliva, Isai Blanco y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, así como un amplio séquito de autoridades insulares y locales, así como miembros del PSOE.

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, coordina la gestión de estos programas de rehabilitación, selecciona las actuaciones financiadas con fondos europeos y canaliza los recursos hacia las administraciones locales responsables de su ejecución.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló que «estas actuaciones son un ejemplo de la colaboración entre administraciones para seguir construyendo y rehabilitando viviendas, respondiendo a una de las principales necesidades de la ciudadanía». Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno para continuar apoyando iniciativas que permitan incrementar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a este derecho. Además, aseguró que «desde 2018, el Gobierno de España ha invertido más de 450 millones en vivienda en Canarias y, en breve, llegarán a las islas más de 40 millones más para dar respuesta a este derecho constitucional».

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó la coordinación interadministrativa que «permite ejecutar esta inversión necesaria para mejorar la calidad y el acceso a la vivienda en la Isla. Dentro de esta inversión, más de 19 millones de euros se dirigen a la rehabilitación de entornos residenciales para asegurar una vivienda digna, con proyectos de este tipo también en Puerto del Rosario y el municipio de Tuineje. Estos esfuerzos deben seguir llevándose al resto del municipio para la rehabilitación del parque existente».

Conexión marítima

La presidenta insular Lola García pidió al ministro Torres apoyo ante la suspensión de la línea marítima Cádiz- Fuerteventura.

García le entregó al ministro el acuerdo firmado por las instituciones majoreras para reclamar, en frente común, la declaración de la línea marítima directa entre Fuerteventura y la Península como de interés público. Este acuerdo fue suscrito el pasado 20 de julio por el Cabildo, los ayuntamientos y la Cámara de Comercio, ante la suspensión unilateral de este servicio estratégico por parte del Estado.

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Ángel Víctor Torres anunció que el Gobierno español declarará como Obligación de Servicio Público la citada línea marítima y que próximamente saldrá en licitación de concurrencia pública.