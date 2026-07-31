Fuerteventura reclama residencias par estudiantes de las islas menores
La iniciativa busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior para los jóvenes de las islas no capitalinas.
El Cabildo insular aprobó este viernes una declaración institucional para impulsar el desarrollo de infraestructuras universitarias en la isla y promover una estrategia conjunta con Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro que permita avanzar en la creación de una red de residencias para estudiantes en Gran Canaria y Tenerife. La iniciativa persigue reforzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y dar respuesta a una realidad que afecta cada año a cientos de jóvenes de las islas no capitalinas.
El acuerdo recoge el compromiso del Cabildo con el desarrollo de un verdadero espacio universitario en la isla, impulsando las infraestructuras necesarias para ampliar la oferta de estudios superiores. Para ello, se plantea la elaboración de un Plan Insular de Infraestructuras Universitarias, en coordinación con las universidades públicas canarias y el Gobierno de Canarias.
La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, señaló que «garantizar el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones es una responsabilidad compartida de las administraciones. Desde Fuerteventura queremos impulsar soluciones que respondan a las necesidades reales de nuestros estudiantes». Asimismo, añadió que «seguir reforzando las infraestructuras universitarias de la isla es una apuesta estratégica para ampliar la oferta formativa, retener talento y generar nuevas oportunidades de desarrollo».
Plan regional de Residencias
La declaración institucional insta al Gobierno de Canarias a elaborar un Plan Canario de Residencias para estudiantes que incremente la oferta pública de alojamiento en Gran Canaria y Tenerife para jóvenes procedentes de las islas no capitalinas. Del mismo modo, contempla la firma de un convenio marco entre los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro para impulsar de forma coordinada la planificación y construcción de una red de residencias estudiantiles, promoviendo la colaboración con el Ejecutivo autonómico, las universidades canarias y, en su caso, el Estado.
El PP celebró el respaldo unánime del pleno a su moción para crear una red de residencias públicas de estudiantes que beneficie a los alumnos de las islas menores.
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