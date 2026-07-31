Las picaduras de mosquitos llevan a vecinos de Tarajalejo al centro de salud

La proliferación de mosquitos en Tarajalejo ya ha provocado reacciones de gravedad en algunos vecinos, que han necesitado asistencia en el Centro de Salud de Gran Tarajal. Ante las quejas reiteradas, el Ayuntamiento de Tuineje ha activado un protocolo junto a la Dirección Insular de Sanidad para localizar el foco y frenar el problema.

Un equipo especializado en Biología se desplazó este martes hasta la localidad para tomar muestras, colocar trampas e identificar el origen de la presencia masiva de estos insectos. Paralelamente, la empresa encargada del control de plagas inició labores de fumigación y tratamiento.

Sanidad investiga dónde se están reproduciendo

El alcalde de Tuineje, David Herrera, explicó que mantiene contacto permanente con el director insular de Sanidad en Fuerteventura, Tomás Pérez.

Los técnicos ya han localizado el punto en el que, previsiblemente, se estarían reproduciendo los mosquitos. Sin embargo, será necesario esperar alrededor de un mes para conocer los resultados de las muestras y confirmar la especie.

Ese análisis permitirá escoger el tratamiento más adecuado y evitar que la actuación pierda eficacia por utilizar un método que no se ajuste al insecto detectado.

Empiezan las fumigaciones sin esperar al resultado definitivo

Una vez terminada la recogida de muestras, la empresa responsable del servicio de control de plagas comenzó las tareas de fumigación.

El objetivo es reducir la presencia de mosquitos de forma inmediata, contener el foco y prevenir nuevos episodios mientras se completa el estudio biológico.

El Ayuntamiento sostiene que la intervención se ha activado para responder a un problema que ya afecta a la vida diaria de los residentes de Tarajalejo.

Algunas picaduras han requerido atención sanitaria

Las quejas vecinales no se limitan a las molestias habituales provocadas por estos insectos. Según la información trasladada por el Consistorio, algunas personas han sufrido reacciones que han requerido asistencia médica en Gran Tarajal.

Este dato ha elevado la preocupación y ha acelerado la coordinación entre el Ayuntamiento y Sanidad.

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Por ahora no se ha comunicado cuántos vecinos han necesitado atención ni qué tipo de reacción presentaron.