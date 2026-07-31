Puerto del Rosario abre parte del nuevo Bulevar Primero de Mayo

Puerto del Rosario ha abierto parcialmente al público la nueva zona peatonal del Bulevar Primero de Mayo tras culminar una parte de las obras de remodelación de una de las principales arterias de la capital de Fuerteventura.

La actuación ha supuesto una inversión superior a los tres millones de euros, de los que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha aportado 1,28 millones, algo más del 42% del coste total. El proyecto ha permitido ampliar las zonas para peatones, renovar el pavimento y mejorar la accesibilidad.

Así cambia una de las principales avenidas de la capital

Los trabajos se han concentrado en el tramo comprendido entre la rotonda de Ciudad Jardín y el cruce con la calle León y Castillo.

La remodelación ha incluido la reordenación de la calzada, la ampliación de los espacios peatonales y la incorporación de zonas de sombra y nuevo mobiliario urbano.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, visitó este viernes la avenida junto al alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, con motivo de la apertura parcial.

De León destacó que el proyecto mejora la movilidad de residentes y visitantes, recupera espacios deteriorados y permite disfrutar del entorno urbano y del litoral de la capital majorera desde una posición elevada.

La circulación aún no está completamente restablecida

Aunque el primer tramo remodelado ya puede recorrerse a pie, la apertura al tráfico todavía depende de varios trabajos pendientes.

El Ayuntamiento deberá completar la señalización horizontal y formalizar la recepción definitiva de la obra antes de restablecer por completo la circulación de vehículos.

El alcalde agradeció la paciencia de vecinos, comerciantes y usuarios durante el desarrollo de los trabajos y aseguró que el Consistorio continuará actuando para recuperar cuanto antes la normalidad en la zona.

Según el director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, la vía mantendrá dos sentidos de circulación entre la rotonda de Ciudad Jardín y el cruce con la calle de La Cruz.

Desde ese punto hasta León y Castillo, el tráfico funcionará en un único sentido.

Más espacio para caminar y una imagen urbana renovada

El Ayuntamiento considera que la transformación del Bulevar Primero de Mayo supone una mejora relevante para el centro de Puerto del Rosario.

La intervención busca hacer la avenida más cómoda para caminar, facilitar los desplazamientos de personas con movilidad reducida y modernizar la imagen de una zona muy transitada.

La incorporación de sombra y mobiliario urbano pretende además convertir el bulevar en un espacio de estancia y no solo de paso.

La apertura parcial permite ya comprobar parte del resultado, aunque todavía será necesario esperar a que se completen los últimos detalles para que la avenida funcione con normalidad en todos sus usos.

Los próximos proyectos previstos para Puerto del Rosario

La colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento continuará con nuevas actuaciones en la capital majorera.

Entre ellas figura la recuperación y mejora de la Plaza de España. La Consejería de Turismo y Empleo financiará la redacción del proyecto a través de Gestión de Proyectos Turísticos de Canarias, que formalizará el acuerdo con el Ayuntamiento.

Ambas administraciones también han acordado seguir trabajando en el proyecto del Paseo del Charco, la playa de Las Salinas y la remodelación de la plaza de la Residencia de los Militares.

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La apertura del Bulevar Primero de Mayo se convierte así en el primer paso visible de una estrategia más amplia para renovar varios espacios urbanos de Puerto del Rosario.