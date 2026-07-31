Triquivijate prepara tres días de fiesta con verbena, música y tradición

Triquivijate vivirá del viernes 7 al domingo 9 de agosto el tramo final y más intenso de sus fiestas de 2026. El programa reunirá en este núcleo de Antigua propuestas para todos los públicos, desde una concentración de motos clásicas hasta una gran verbena, actividades infantiles y la tradicional función religiosa.

La noche del sábado será uno de los grandes focos de atención. La plaza del pueblo acogerá varias actividades durante el día y, a partir de las 22:00 horas, comenzará una programación musical que se prolongará hasta las 4:00 de la madrugada.

Motos clásicas, humor y una gran verbena para abrir el fin de semana

La programación del viernes 7 de agosto comenzará a las 18:30 horas con una concentración de motos clásicas.

A las 19:00 horas llegará la actuación del humorista Saúl Romero, una de las propuestas destacadas de la jornada.

Cartel del programa de la sfiestas de Triquivijate 2026 / La Provincia

La noche continuará con la Gran Verbena Ibercal, anunciada a partir de las 21:00 horas. El programa incluye música con Grupo Acuarela de Las Palmas de Gran Canaria, Mejor con Copas y Nuevo Klan.

La organización anima a los asistentes a acudir con su mejor atuendo para disfrutar de una noche que se presenta como una de las citas centrales de las fiestas.

El sábado combina actividades familiares, dardos y música hasta la madrugada

El sábado 8 de agosto arrancará a las 12:00 horas con una mañana pensada para los más pequeños. Habrá colchoneta, pintacaras y cañón de espuma en la plaza del pueblo, en una actividad organizada por Jiribilla.

Por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará un torneo de dardos en el Bar Jordán.

La música tomará el relevo por la noche. Grupo Bomba actuará de 22:00 a 00:00 horas, seguido de Banda Nueva entre la medianoche y las 2:00. El cierre correrá a cargo de Nuevo Klan, que continuará hasta las 4:00 de la madrugada.

La función religiosa cerrará las fiestas el domingo

El domingo 9 de agosto pondrá el broche al programa.

A las 20:00 horas se celebrará la función religiosa, acompañada por la Parranda Juan Peña.

Al finalizar, el público podrá disfrutar de la actuación de Los Alisios del Norte, que cerrará tres jornadas marcadas por la música, la convivencia y las tradiciones del pueblo.

Un fin de semana para reunir a vecinos y visitantes

La Comisión de Fiestas de Triquivijate y el Ayuntamiento de Antigua concentran en este último fin de semana algunos de los actos con mayor capacidad de convocatoria.

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La combinación de propuestas infantiles, humor, verbena y celebración religiosa convierte los días 7, 8 y 9 de agosto en el momento clave para acercarse a Triquivijate y participar en sus fiestas.